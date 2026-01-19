Đi chùa Hà cầu duyên, cô gái 'chốt đơn' lấy chồng sau chưa đầy 1 năm

Cùng nhóm bạn đi ngôi chùa cầu duyên nổi tiếng, Ngọc Minh (Hà Nội) không ngờ bản thân thực sự tìm được ý trung nhân sau đó không lâu.

Ngọc Minh và Đình Hiếu về chung nhà vào ngày 3/1 vừa qua.

Đầu năm 2025, Ngọc Minh (sinh năm 2001) chia tay người yêu cũ và gặp nhiều trục trặc, chuyện buồn trong tình cảm. Tình cờ lướt mạng xã hội thấy nhiều người nhắc đến chùa Hà (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nổi tiếng là nơi cầu duyên, cầu bình an linh thiêng, Minh quyết định rủ nhóm bạn thân ghé đến.

Ngày đi chùa về, cả nhóm bạn còn đùa nhau xem ai có được mối duyên lành đầu tiên. Không ngờ, chưa đầy một năm sau, chính Minh là một trong những người may mắn đó khi chính thức về chung một nhà với người yêu Đình Hiếu (sinh năm 1997, Hà Nội) vào những ngày đầu năm 2026.

"Mọi thứ đến với tôi như một giấc mơ vậy, quá nhanh và quá đẹp. Tôi không biết có phải do chùa Hà thực sự thiêng, hay do một phần tâm lý tôi thoải mái hơn sau khi đi chùa để đón nhận tình cảm mới mà tôi đã có được một cái kết có hậu", Minh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Khi đi lẻ bóng, khi về có đôi

Ngọc Minh cho biết chuyến đi chùa Hà hồi tháng 3/2025 cũng là lần đầu tiên cô và nhóm bạn đến ngôi chùa nổi tiếng này. Cả nhóm lóng ngóng, phải nhờ các tiểu thương bán đồ lễ trước cổng hướng dẫn, thậm chí giúp in lời cầu khấn thành tâm.

Sau khi xong, thấy một số Phật tử đang quét dọn trong sân, Minh còn tới gần, ngỏ ý xin giúp và được mọi người niềm nở chào đón. Trở về nhà, cô gái sinh năm 2001 cũng thấy lòng nhẹ hơn, không còn quá bi lụy mối tình cũ và dần tận hưởng cuộc sống vui vẻ trở lại.

Cặp đôi quen biết khi Minh đến studio nơi Hiếu làm việc chụp ảnh.

Không lâu sau, Minh đến studio để chụp một bộ ảnh làm mới bản thân. Chính tại đây, cô gặp người chồng hiện tại, Đình Hiếu, cũng là thợ chụp bộ ảnh cho cô khi đó.

Cặp đôi kết hôn sau khoảng nửa năm tìm hiểu.

"Khi chụp xong, thợ trang điểm nói muốn mai mối tôi cho anh Hiếu. Tôi khá ngại khi được xin Facebook nhưng thấy ấn tượng về anh cũng ổn nên đồng ý", Minh kể.

Khi dùng máy Hiếu để nhập tên tài khoản Facebook, Minh phát hiện hóa ra anh đã lén tìm kiếm cô từ trước. Bị phát hiện, Hiếu đỏ bừng mặt còn Minh cũng "xịt keo", ngại ngùng và thấy đối phương khá dễ thương.

Sau khi tìm hiểu và cảm thấy hợp nhau, cả hai nhanh chóng xác định hẹn hò và tính chuyện nghiêm túc vào cuối năm 2025.

Thậm chí, khoảng thời gian gia đình Hiếu tới thăm nhà Minh, tổ chức dạm ngõ và ăn hỏi, đám cưới chỉ diễn ra trong khoảng 3 tháng.

"Có thể là đúng duyên nên mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ", Minh bày tỏ.

Ngày 3/1, hôn lễ của Minh và Hiếu diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên gia đình, bạn bè. Với cô gái 25 tuổi, ông xã là người yêu chiều, quan tâm cô và là chỗ dựa vững chắc.

Hàng chục người lạ chung vui đám cưới

Không chỉ gây thích thú với câu chuyện cầu duyên ở chùa Hà, Ngọc Minh còn nhận hàng trăm nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội khi chia sẻ việc được người lạ tới dự đám cưới.

Cụ thể, trước ngày tổ chức đám cưới không lâu, Minh đăng thông tin về hôn lễ trên kênh cá nhân, hy vọng nhận được lời chúc mừng từ mọi người. Vì ít bạn bè, vợ chồng cô cũng chào đón tất cả mọi người sẵn sàng tới chung vui.

Nhóm khách mời đặc biệt đến chung vui với vợ chồng Minh, được gọi vui là "hội nhà mạng".

Không ngờ, video nhanh chóng lan truyền và được hưởng ứng nhiệt tình. Vợ chồng Minh phải lập nhóm chat cho "khách mời", trao đổi thông tin liên hệ để chuẩn bị cỗ bàn. Tối trước ngày cưới, khoảng 20 người lạ đã thực sự kéo đến, cùng làm quen và có bữa cơm "khởi động".

"Một bạn trong nhóm còn là DJ, đã nhiệt tình lên đánh nhạc cho mọi người. Vợ chồng tôi thực sự cảm kích tấm lòng, sự nhiệt tình của mọi người, góp phần tạo nên một đám cưới đáng nhớ", Minh chia sẻ.

Hôn lễ trôi qua đã nửa tháng, song mỗi lần kể về ngày trọng đại hay cơ duyên đến với chồng, Minh vẫn thường cảm thán: "Thật thần kỳ". Cô cảm thấy may mắn khi vừa gặp được chàng trai yêu thương, vừa nhận được hàng nghìn lời chúc phúc từ những người xa lạ.

"Có lẽ sau câu chuyện của chính bản thân, tôi cũng tin hơn vào sự linh thiêng của chùa Hà. Hy vọng những ai lẻ bóng khi đến nơi này đều có thể tìm được hạnh phúc cho mình", cô nói.