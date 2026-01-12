Vợ Justatee, Rhymastic cùng sinh con trong năm 'Ngựa Vàng'

|
Những ngày đầu năm mới 2026, nhóm bạn chơi thân gồm Trâm Anh (vợ rapper JustaTee), Thanh Huyền (vợ nhạc sĩ Rhymastic), ca sĩ Phương Ly, hot girl Sokvy, hot mom Hạt Mít có buổi tụ tập ăn uống. Đáng chú ý, có tới 3/5 thành viên - Trâm Anh, Thanh Huyền, Sokvy - đều đang mang thai. Bởi vậy, Trâm Anh chú thích loạt hình: "Bính Ngọ họp mặt Canh Ngọ (chỉ Phương Ly, Hạt Mít, đều sinh năm 1990 - PV) trước thềm tất niên Ất Tỵ". Ảnh: @tramanhhh305/Instagram.
|
Dưới bài đăng của bà xã JustaTee, Sokvy hóm hỉnh: "Không gì vui hơn chửa đẻ cùng nhau". Trâm Anh đáp lại: "Cùng nhau ở cữ, cùng nhau stress". Trong hình, có thể thấy phần bụng của bộ ba đều đã lộ rõ, bắt đầu bước vào giai đoạn sau của thai kỳ. Ảnh: @tramanhhh305/Instagram.
|
Trước đó, cả ba cũng đều chọn dịp chuyển giao năm mới 2026 là thời điểm công bố tin vui. Vợ chồng JustaTee là người chia sẻ sớm nhất vào đêm 31/12/2025 bằng bức ảnh chụp cả gia đình trên trang cá nhân nam rapper. "Tổng kết 2025 trong một ảnh", JustaTee chú thích bức hình. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn/Facebook.
|
Thông tin Trâm Anh mang thai lần 3 ở tuổi 30 khiến nhiều người ngạc nhiên bởi trước đó, vợ chồng cô không hề để lộ "hint" hay hình ảnh gì. Bản thân "hot girl bế giảng" cũng từng chia sẻ trên trang cá nhân rằng em bé thứ ba đến với vợ chồng cô một cách bất ngờ, "khiến bố mẹ ngỡ ngàng bật ngửa". Ảnh: @tramanhhh305/Instagram.
Ngay khoảnh khắc bước sang năm 2026, Thanh Huyền (sinh năm 1996) cũng chia sẻ việc mang thai con thứ hai sau 6 năm kết hôn. Cặp đôi có con trai đầu lòng, bé Ma Bư, vào năm 2020. "Happy New Year. Năm 2020 là một năm vô cùng hạnh phúc của hai vợ chồng và thật mừng điều đó sẽ một lần nữa lặp lại vào 2026. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ đón một năm mới với nhiều điều tốt đẹp và trọn vẹn nhất ạ", Thanh Huyền viết. Ảnh: @mitgramm/Instagram.
Trong khi đó, với Sokvy (tên thật: Tường Vy), đây là đứa con đầu lòng. Ngay khi biết tin có em bé, cô và nửa kia Khải Dương không giấu nổi niềm hạnh phúc, vui mừng. Hot girl sinh năm 2001 cũng gây xúc động với video ghi lại phản ứng của người thân, bạn bè khi cô báo tin mang thai. Ảnh: @__sokvy/Instagram.
Thời gian qua, Sokvy là KOL mảng làm đẹp được nhiều người yêu mến trên mạng xã hội, sở hữu hơn 40.000 follower. Cô thường chia sẻ các video về trang điểm, phối đồ và lối sống, thu hút nhờ phong cách thời trang hiện đại. Trong thời gian mang thai, Sokvy cũng ghi lại sự thay đổi vóc dáng của bản thân cùng những outfit cô lựa chọn trong các sự kiện. Ảnh: @__sokvy/Instagram.
