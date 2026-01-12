Vợ Justatee, Rhymastic cùng sinh con trong năm 'Ngựa Vàng'

Ngay khoảnh khắc bước sang năm 2026, Thanh Huyền (sinh năm 1996) cũng chia sẻ việc mang thai con thứ hai sau 6 năm kết hôn. Cặp đôi có con trai đầu lòng, bé Ma Bư, vào năm 2020. "Happy New Year. Năm 2020 là một năm vô cùng hạnh phúc của hai vợ chồng và thật mừng điều đó sẽ một lần nữa lặp lại vào 2026. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ đón một năm mới với nhiều điều tốt đẹp và trọn vẹn nhất ạ", Thanh Huyền viết. Ảnh: @mitgramm/Instagram.