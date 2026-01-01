Vợ Rhymastic mang thai con thứ 2

Ngay khoảnh khắc bước sang năm 2026, Thanh Huyền, bà xã Rhymastic, thông báo tin vui trên trang cá nhân.

Thanh Huyền thông báo tin mang thai lần 2 ngay dịp năm mới.

"Happy New Year. Năm 2020 là một năm vô cùng hạnh phúc của hai vợ chồng và thật mừng điều đó sẽ một lần nữa lặp lại vào 2026. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ đón một năm mới với nhiều điều tốt đẹp và trọn vẹn nhất ạ", Thanh Huyền chú thích bài đăng.

Đính kèm, hot girl Hà thành chia sẻ bộ ảnh chụp chung của gia đình, trong đó cô khoe bụng bầu đã lộ rõ.

Dưới bài đăng nhận được hơn 24.000 lượt tương tác, nhiều bạn bè, người hâm mộ nhanh chóng gửi lời chúc mừng cặp vợ chồng. Trâm Anh - bà xã JustaTee - hóm hỉnh: "Nắm tay nhau ở cữ nào".

Tối 31/12/2025, Trâm Anh và JustaTee cũng đã khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ khi báo tin chuẩn bị đón em bé thứ 3 sau 7 năm kết hôn. Trong bức ảnh "tổng kết năm 2025" trên trang cá nhân, nam rapper chia sẻ bức hình chụp cả gia đình, trong đó Trâm Anh khoe bụng bầu khá lớn, đã bắt đầu bước vào giai đoạn cuối thai kỳ.

Trước đó, cặp rapper - hot girl đã chào đón con gái đầu lòng Cici vào năm 2018 và con trai Mino vào năm 2021.

Với Thanh Huyền - Ryhmastic, cặp đôi về chung một nhà vào năm 2019 sau 3 năm hẹn hò. Cả hai có một con trai đầu lòng, bé Ma Bư, vào năm 2020.

Trước khi kết hôn, Thanh Huyền (tên đầy đủ: Lai Thanh Huyền, nick name Mít) cũng là hot girl, mẫu ảnh nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô là cựu học sinh THPT Việt Đức và tốt nghiệp khoa Khách sạn - Du lịch của trường Đại học Thương mại.

Mỹ nhân sinh năm 1996 hiện có 217.000 người theo dõi trên Instagram, nơi cô chia sẻ nhiều khoảnh khắc bên gia đình, bạn bè. Dù đã trải qua sinh nở, Thanh Huyền nhận nhiều lời khen khi duy trì vóc dáng săn chắc, thon gọn. Thời điểm sinh bé Ma Bư, cô cũng nhanh chóng về dáng chỉ sau khoảng 2 tháng.

Hiện, Thanh Huyền chủ yếu tập trung chăm sóc gia đình. Cô nhiều lần khoe được ông xã chiều chuộng, quan tâm. Nam rapper cũng sáng tác ca khúc "Người và ta" và "Yêu 5" để dành tặng bạn đời của mình.