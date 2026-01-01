YouTuber triệu fan lĩnh án tù vì đột nhập nhà, hành hung bạn gái

Có hơn 1 triệu người theo dõi nhờ làm video mukbang, Lee Byung-woong (Hàn Quốc) vướng vòng lao lý vì tội đột nhập nhà trái phép và hành hung.

YouTuber Woong-i phải hầu tòa vì đột nhập trái phép, hành hung bạn gái cũ.

Ngày 31/12, phòng phúc thẩm hình sự, Tòa án Trung tâm quận Seoul (Hàn Quốc) đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm là 10 tháng tù (thử thách trong 24 tháng), 200 giờ lao động công ích cho YouTuber Woong-i (tên thật: Lee Byung-woong).

Lee sinh năm 1997, là YouTuber làm nội dung mukbang (phát sóng ăn uống) có hơn 1 triệu người theo dõi, theo The Chosun Daily.

Lee bị cáo buộc đã gọi thợ khóa để mở cửa nhà bạn gái, tạm gọi là A, vào tháng 12/2022 mà không được phép, sau khi cô chấm dứt quan hệ và đổi mật khẩu khóa cửa. Anh cũng bị cáo buộc hành hung A trong một cuộc cãi vã tại nhà cô vào tháng 2/2023.

Khi A trình báo cảnh sát, Lee bị cho là đã giật điện thoại của cô và ép cô hủy đơn trình báo. Nam YouTuber còn bắt bạn gái cũ rửa sạch khuôn mặt và thay quần áo trước khi cảnh sát đến. Sau đó, Lee bị cảnh sát bắt quả tang khi đang trốn sau rèm cửa.

Lee được biết đến qua các video mukbang.

Phía Lee lập luận rằng với tư cách là người chung sống như vợ chồng, anh có quyền cư trú chung nên không cấu thành hành vi xâm nhập trái phép. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ lập luận này.

Tòa sơ thẩm nêu rõ rằng A đã sinh sống tại căn hộ và tự trả tiền thuê nhà từ trước khi quen Lee. Bên cạnh đó, khoản tiền 5 triệu won ( 3.400 USD ) mà Lee khai là tiền thuê nhà cũng được chuyển cho A sau thời điểm xâm nhập. Vì vậy, tòa kết luận anh không thể được xem là người đồng cư trú. Tòa cũng xác định phần lớn cáo buộc còn lại đều có tội.

Công tố sau đó kháng cáo, cho rằng mức án của phiên sơ thẩm là quá nhẹ. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm bác kháng cáo, cho rằng “không có tình tiết mới nào đủ để thay đổi bản án ban đầu”.