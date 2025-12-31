Nam thực khách Trung Quốc sàm sỡ nữ chủ quán ăn ở Hà Nội
Trong lúc chờ thanh toán, người đàn ông Trung Quốc say xỉn bất ngờ nhào tới ôm nữ chủ quán, khiến nhiều người có mặt phải can ngăn.
Khi tới cửa đón dâu, nhiều thành viên trong gia đình chú rể Nguyễn Văn Tiến và cô dâu Hoàng Thị Phượng phấn khích, cùng nhau nhảy múa trên nền nhạc tạo nên cảnh náo nhiệt.
Adam Troy và Jahna Lee (quốc tịch New Zealand) lâm vào tình huống dở khóc dở cười khi trót "đánh giá thấp" cái lạnh ở Hà Giang. Cảnh tượng hài hước nhanh chóng viral trên MXH.
Con nhỏ hai tuổi rơi vào tình trạng nguy hiểm, chồng chị Minh Hoàn (Đồng Nai) không giữ nổi bình tĩnh, chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu giữa đêm.
Sửa mái ở nhà bên cạnh, nam thanh niên không may trượt chân, rơi thủng lớp trần nhựa của tiệm tóc bên cạnh xuống đất.
Video một quán cà phê tại TP.HCM với gần trăm màn hình laptop bật sáng trong không gian yên tĩnh đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.
80 mâm cỗ được bày biện giữa không gian vườn dừa rộng thoáng, mát mẻ tại khiến lễ cưới của anh Minh Tân và chị Thiên Lý trở nên đặc biệt, thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.
Bên trong căn nhà vỏn vẹn 7 m2, nhà vệ sinh ở tầng 1, trong khi nhà tắm lại nằm tận tầng 6, khiến việc di chuyển để sử dụng được đánh giá là bất tiện.
Cô dâu, chú rể không chịu nhường, quyết chứng minh mình yêu nhiều hơn khiến dân mạng cười bò.
Phạm Anh Thơ - thí sinh giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 - xuất hiện trên màn hình LED fan meeting T1, nhanh chóng gây sốt MXH.
Từ lời mời trên mạng xã hội, 60 người đã tìm đến chung vui, góp phần tạo nên không khí sôi động trong đám cưới của Hương Giang.