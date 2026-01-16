Con dâu tái giá, bố mẹ chồng Thanh Hóa làm 45 mâm cỗ gả đi

Trong đám cưới của Huế, quan khách rưng rưng xúc động khi chứng kiến trên sân khấu có cả mẹ đẻ, bố mẹ chồng cũ và bố mẹ chồng mới, cùng chúc phúc cho cô.

Vợ chồng Huế - Lĩnh bên bố mẹ chồng cũ của Huế.

Ngày 28/12/2025, Nguyễn Thị Huế (sinh năm 1998, quê Thanh Hóa) về chung một nhà với Đàm Văn Lĩnh (sinh năm 1994, quê Nghệ An).

Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức ở địa điểm đặc biệt: ngay tại khuôn viên gia đình ông Trần Văn Lô (sinh năm 1977, Thanh Hóa) và bà Đỗ Thị Thu (sinh năm 1980) - bố mẹ chồng cũ của Huế.

Trên sân khấu hôn trường, ông Lô, bà Thu đại diện nhà gái nhận lễ, đáp lễ và trao dâu. Trước khi chính thức gả con về tổ ấm mới, hai người còn trao tặng tiền, vàng làm của hồi môn cho Huế. Đặc biệt, cảnh tượng bà nội chồng cũ của Huế đã già yếu, run run lên sân khấu trao tặng 3 triệu đồng khiến nhiều quan khách không cầm nổi nước mắt.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Huế cho biết cô về làm dâu nhà ông Lô, bà Thu vào năm 2018, kết hôn với người con trai cả. Không may, vào năm 2019, chồng cô gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang làm việc ở Quảng Ninh. Lúc đó, bé Sương, con gái đầu lòng của hai người, vẫn còn đỏ hỏn.

"Bố mẹ chồng sợ tôi sức khỏe chưa hồi phục, không chịu nổi cú sốc nên đã giấu tin, tự mình đưa anh ấy đi chạy chữa khắp nơi. Đến khi chồng tôi rơi vào trạng thái sống thực vật, bố mẹ mới nói cho tôi biết", cô kể.

Huế chụp hình cùng bố mẹ chồng cũ (ngoài cùng bên phải) và bố mẹ chồng mới (ngoài cùng bên trái).

Vì Huế vướng bận con nhỏ, gần như mọi việc chăm sóc con trai đều cho ông Lô và bà Thu lo liệu. Dù đau lòng, cả hai vẫn gắng gượng để làm điểm tựa cho con cháu.

Tuy nhiên, may mắn không mỉm cười khi sau đó 6 tháng, chồng cũ Huế qua đời. Người vợ trẻ suy sụp, sụt hàng chục kg. Nhớ lại những ngày tháng đó, cô chia sẻ nếu không có sự động viên, hỗ trợ của gia đình hai bên, đặc biệt là bố mẹ chồng, cô không biết phải vượt qua như thế nào.

Vài tháng sau đám tang, bố mẹ chồng đưa mẹ con Huế vào Đồng Nai làm ăn. Sau đó một năm, ông bà trở lại Thanh Hóa, nhận trách nhiệm chăm sóc cháu gái để con dâu yên tâm làm việc.

Thấy con dâu còn quá trẻ, ông Lô, bà Thu cũng hiểu nên để cô tái hôn nếu gặp người phù hợp. Sau khi con trai mất 3 năm, hai người thậm chí chủ động tìm người để mai mối song Huế từ chối vì chưa muốn đi bước nữa.

Vợ chồng Huế cùng chăm sóc con gái riêng của cô.

Đến năm 2023, Huế quen biết Lĩnh. Anh sống gần khu trọ của chị cô, có cảm tình với cô gái Thanh Hóa chăm chỉ, dịu dàng nên chủ động làm quen. Thấy Lĩnh cũng hiền lành, tốt bụng, Huế đồng ý tìm hiểu.

"Tôi luôn tự nhủ nếu đi bước nữa sẽ chỉ lấy người đồng ý cho tôi đem theo con gái, để con không bị thiếu thốn tình cảm. Vậy mà khi tôi còn chưa kịp mở lời, anh Lĩnh đã chủ động đề xuất đón con tôi về Đồng Nai để cùng chăm sóc, tạo điều kiện học tập tốt cho con. Khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã chọn đúng người", cô chia sẻ.

Ngay khi xác định mối quan hệ nghiêm túc với Lĩnh, Huế cũng báo tin vui, dẫn anh về ra mắt mẹ đẻ và cả bố mẹ chồng. Với sự ủng hộ từ hai bên gia đình, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân.

Khi bàn chuyện cưới xin, tất cả thống nhất sẽ tổ chức lễ dạm ngõ ở nhà mẹ đẻ Huế, đám hỏi và đám cưới ở nhà bố mẹ chồng cho thuận tiện. 45 mâm cỗ được ông Lô, bà Thu chuẩn bị chu toàn, mời đông đủ bạn bè, người thân quen chung vui.

"Biết bố tôi mất sớm, mẹ đẻ khó một mình lo liệu đám cưới cho tôi nên bố mẹ chồng đã đề xuất như vậy. Tôi nhớ như in câu bố chồng tôi nói với mẹ đẻ: 'Con ở với chúng tôi bao năm trời, hãy cho phép chúng tôi lo liệu cho con', khiến tôi thực sự xúc động", Huế nói.

Ngày 4/1, vợ chồng Huế tổ chức tiệc báo hỷ ở Đồng Nai nơi cả hai sinh sống, làm việc. Vì chồng bận, bà Thu cũng vượt hơn 1.000 km vào tham dự, đại diện nhà gái. Buổi tối, ông Lô cũng gọi điện, vừa khóc vừa hỏi thăm tình hình, dặn dò con dâu cũ: "Con đừng lo gì cả, chỉ cần sống tốt, hạnh phúc bên nhà chồng mới".

"Tôi cảm thấy thực sự may mắn khi gặp được bố mẹ chồng cũ. Hai người lúc nào cũng bảo tôi: 'Ngoài nhà mẹ đẻ, con luôn có bố mẹ là chỗ dựa, có gì khó khăn đừng ngại nói ra. Gia đình luôn mở rộng cửa chào đón con quay về'", Huế bày tỏ.