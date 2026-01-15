Thủ môn Bùi Tiến Dũng sau 4 năm cưới vợ mẫu Tây

Về chung một nhà với người mẫu Dianka Zakhidova, thủ thành Bùi Tiến Dũng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Cặp cầu thủ - WAG về chung một nhà năm 2022.

Trên trang Instagram cá nhân mới đây, Dianka Zakhidova chia sẻ video ghi lại cảnh Bùi Tiến Dũng trở về nhà với một bó hoa lớn. Đây được xem là món quà nam thủ thành "đền bù" cho vợ sau một đêm tụ tập với bạn xem bóng đá.

"Anh ấy về nhà với hoa sau khi cùng bạn xem bóng đá tới sáng", nàng mẫu Ukraine viết.

Trước vẻ dễ thương của chồng, Dianka không giấu nổi nụ cười và cho biết sẽ "chấp nhận" sự đền bù này. Khi được chia sẻ, vẻ mặn nồng của cặp cầu thủ - WAG khiến nhiều người hâm mộ ghen tỵ.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Dianka chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Trước đó, cảnh tượng cô và chồng cùng tỉ mẩn chuẩn bị sinh nhật cho con trai Danil, du lịch nhiều nơi hay cùng trang trí nhà đón Halloween, Giáng sinh từng nhận nhiều bình luận ngưỡng mộ của người theo dõi.

Cặp đôi có con trai đầu lòng, bé Danil, vào cuối năm 2022.

Bùi Tiến Dũng từng là một trong những thủ thành "hot" nhất nhì tuyển Việt Nam sau khi vụt sáng từ các giải trẻ, đặc biệt là giải U23 châu Á năm 2018.

Tháng 5/2022, anh gây bất ngờ khi kết hôn với nàng mẫu Ukraine sau khoảng 2 năm hẹn hò. Đám cưới tổ chức riêng tư với khoảng 30 khách mời thân thiết.

Kể từ đó, những hình ảnh ngọt ngào sau hôn nhân thường xuyên được cặp đôi chia sẻ trên mạng xã hội.

Gần 4 năm qua, Bùi Tiến Dũng tỏ ra là người chồng lãng mạn khi thường xuyên tặng hoa, quà cho vợ, dù đôi khi chẳng nhân dịp gì. Anh cũng thường dành cho nửa kia những lời có cánh, biết ơn đối phương khi luôn đồng hành với mình trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống.

Trong khi đó, bên cạnh sự nghiệp người mẫu riêng, Dianka cũng là hậu phương vững chắc cho thủ thành sinh năm 1997. Cô thu vén việc nhà, chăm sóc con nhỏ để anh yên tâm thi đấu hay hồi phục sau những chấn thương.

Trong bài viết kỷ niệm 3 năm kết hôn, Bùi Tiến Dũng từng dành lời cảm ơn bà xã: "Em là một người vợ tuyệt vời mà anh có được. Anh không thể mong ước và đòi hỏi được gì hơn thế này nữa. Cuộc sống của anh thật hạnh phúc vì có em ở đây. Em à, hãy luôn cùng nhau trải qua mỗi ngày như thế, cùng nhau tiến bộ và trở nên tốt hơn, thật nhiều tình yêu, niềm vui và tiếng cười trong gia đình của chúng ta em nhé".