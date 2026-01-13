'Người nhện' Trung Kiên sáng nhất mạng xã hội sau trận thắng lịch sử

Với màn thể hiện xuất sắc trong trận đấu quyết định với U23 Saudi Arabia, thủ thành Trung Kiên được dân mạng ca ngợi như người hùng của U23 Việt Nam.

Rạng sáng 13/1 (giờ Việt Nam), thủ môn Trần Trung Kiên đăng tải bức hình toàn đội ăn mừng chiến thắng trên sân Prince Abdullah Al Faisal cùng những khoảnh khắc đáng nhớ của bản thân trong trận đấu đêm 12/1.

"Việt Nam tôi ở châu Á", anh chú thích bài đăng nhận hơn 30.000 lượt tương tác, gần 2.000 bình luận. Trang cá nhân của nam thủ thành cũng là một trong số những cầu thủ U23 Việt Nam nhận tương tác cao nhất sau chiến thắng đầy cảm xúc của các "chiến binh sao vàng".

Dưới phần bình luận, bên cạnh người hâm mộ, nhiều đồng đội, đàn anh cũng nhanh chóng vào để lại lời khen ngợi Trung Kiên.

Thủ thành tuyển U23 Việt Nam được truyền thông ca ngợi sau trận gặp U23 Saudi Arabia. Ảnh: AFC Asian Cup.

"Mua hết bóng bổng rồi", Thanh Nhàn trêu chọc. "Tuyệt vời em ơi, chúc mừng em và toàn đội nhé", Xuân Mạnh viết. Trong khi đó, đàn anh Thành Chung cảm thán: "Mi thật đáng sợ".

Trận gặp U23 Saudi Arabia đánh dấu một đêm thi đấu ấn tượng của Trung Kiên. Thủ môn sinh năm 2003 liên tục có những pha cản phá xuất thần, trở thành chốt chặn vững chãi nơi khung thành trước nhiều nỗ lực ghi bàn từ đội chủ nhà.

Theo thống kê của FotMob, thủ môn 23 tuổi thực hiện 7 pha cứu thua ở trận đấu này, vượt trội so với thủ môn Hamed Al Shanqiti bên phía U23 Saudi Arabia (chỉ 1 lần).

Màn thể hiện xuất sắc của thủ thành cao 1,91 m cũng giúp anh nhận vô số lời tán dương từ truyền thông và người hâm mộ sau trận đấu. Loạt ảnh chế về "người nhện" Trung Kiên được nhiều dân mạng thích thú lan truyền, thể hiện sự thán phục.

Không chỉ vậy, bên cạnh Đình Bắc, Trung Kiên cũng là cầu thủ được trang chủ FIFA gọi tên trong một bài đăng sau trận kèm lời có cánh: “Bay như TK1. Sút như ĐB7”.

Các trang mạng xã hội, diễn đàn bóng đá quốc tế cũng bàn luận sôi nổi về màn trình diễn của Trung Kiên trong trận đấu tối qua. "Việt Nam thằng thuyết phục, thủ môn quá xuất sắc", một cổ động viên Thái Lan viết. "U23 Việt Nam thắng nhờ thủ môn hay, hệ thống phòng ngự quyết liệt và tận dụng cơ hội để ghi bàn, quá đẳng cấp", cổ động viên khác bình luận.

Bước vào tứ kết với 9 điểm, tạo "địa chấn" khi trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử toàn thắng ở vòng bảng giải châu Á, U23 Việt Nam đang thể hiện hình ảnh ngày càng trưởng thành.

Với việc tránh được U23 Nhật Bản, người hâm mộ tiếp tục kỳ vọng thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tiến sâu hơn tại giải đấu trước đối thủ là UAE hoặc Syria.

Loạt khoảnh khắc xuất thần của Trung Kiên được dân mạng chế ảnh. Ảnh: Troll bóng đá, Ghiền bóng đá, 911. What's your emergency, Troll bóng rổ.

