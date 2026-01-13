Đàn anh nể phục các cầu thủ U23 Việt Nam

Những cầu thủ tuyển quốc gia như Duy Mạnh, Hùng Dũng, Quế Ngọc Hải cùng bày tỏ sự thán phục trước chiến thắng của U23 Việt Nam trước Saudi Arabia.

Trung Kiên có nhiều pha cứu thua xuất thần trong trận gặp U23 Saudi Arabia. Ảnh chụp màn hình.

Sau chiến thắng vang dội trước U23 Saudi Arabia, đưa đội U23 Việt Nam thẳng vào tứ kết, những lời chúc mừng và tán dương bùng nổ mạng xã hội. Nhiều đàn anh trong tuyển quốc gia đã bày tỏ sự nể phục trước thành tích nhất bảng ấn tượng của lứa U23 năm nay.

Trên trang cá nhân, trung vệ Đỗ Duy Mạnh - một trong những người từng làm nên lịch sử của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á ở Thường Châu năm 2018 - gửi lời chúc: "Tự hào quá Việt Nam ơi". Kèm theo đó là bức hình tập thể đội nhà ăn mừng chiến thắng đêm 13/1.

Dưới bài đăng, nhiều fan bóng đá chia sẻ chung cảm xúc với cầu thủ sinh năm 1996, hy vọng lứa trẻ năm nay sẽ "viết tiếp câu chuyện Thường Châu", vượt cả thành tích của các đàn anh cách đây 8 năm.

"Cảm xúc Thường Châu năm đó vẫn còn nguyên, mong lứa này sẽ lại làm nên lịch sử", "Sắp được chứng kiến lịch sử lặp lại", "Việt Nam vô địch" - những người theo dõi bày tỏ.

Đỗ Hùng Dũng thán phục các đàn em U23 Việt Nam.

Cầu thủ Đỗ Hùng Dũng, chủ nhân Quả bóng vàng 2019, dành lời cảm thán: "Thật sự nể phục các em". Tiền vệ của CLB Hà Nội cũng gửi lời khích lệ tuyển U23 cùng tiến lên.

Theo dõi từ những trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam tại mùa giải năm nay, cầu thủ Quế Ngọc Hải thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ấn tượng.

Trong trận đấu trước Saudi Arabia, trung vệ quê Nghệ An bùng nổ cảm xúc khi tiền đạo đồng hương Đình Bắc sút thủng lưới đối phương, giành tấm vé vào tứ kết cho đội bóng.

Quế Ngọc Hải sửng sốt trước pha ghi bàn của Đình Bắc vào lưới Saudi Arabia.

"Điên thật", Quế Ngọc Hải viết, dường như khó diễn tả được sự sửng sốt trong khoảnh khắc đàn em ghi bàn, đồng thời tag tên Đình Bắc.

Chiến thắng tuyệt đối của U23 Việt Nam tại cả 3 trận vòng bảng giải U23 châu Á khiến truyền thông dậy sóng. Báo chí nhiều nước châu Á đồng loạt gọi tên "các chiến binh sao vàng".

Qua loạt bài phân tích, truyền thông Hàn Quốc cùng chung nhận định: U23 Việt Nam không còn là "ẩn số", mà đã trở thành một tập thể có tổ chức, kỷ luật và bản sắc rõ ràng ở cấp độ châu lục. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đội bóng được xem là đại diện tiêu biểu cho làn sóng thành công mới của các HLV Hàn Quốc tại Đông Nam Á.

Trong bản tin nhanh đăng sáng 13/1, SPOTV News giật tít: "Hiệu ứng Kim Sang-sik thật sự áp đảo! Việt Nam hạ cả đội chủ nhà Saudi Arabia".

Trong khi đó, The Fact gọi chiến thắng của U23 Việt Nam là một "cơn địa chấn", khẳng định "Kim Sang-sik Magic" đang tiếp nối thành công của "Park Hang-seo Magic" tại Việt Nam.