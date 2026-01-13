CĐV Thái Lan: 'Việt Nam đã đi rất xa, còn chúng ta vẫn loay hoay'

Chiến thắng 1-0 trước U23 Saudi Arabia khiến truyền thông, cổ động viên Thái Lan thán phục, đồng loạt nhận định U23 Việt Nam chơi quá hay, đẳng cấp châu Á.

Đình Bắc nhận "mưa lời khen" từ CĐV Thái Lan sau khi ghi bàn vào lưới U23 Saudi Arabia. Ảnh: AFC.

Chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước U23 Saudi Arabia ở lượt trận cuối vòng bảng U23 châu Á 2026 không chỉ gây chấn động cục diện bảng đấu, mà còn tạo nên làn sóng thán phục mạnh mẽ từ truyền thông và người hâm mộ Thái Lan.

Ngay sau khi Nguyễn Đình Bắc ghi bàn thắng duy nhất ở phút 64, hàng loạt trang cá nhân, diễn đàn bóng đá Thái Lan đã chia sẻ lại khoảnh khắc này. Một diễn đàn bóng đá lớn của Thái Lan đăng dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: “U23 Việt Nam đúng là hàng xịn, chơi quá hay, dẫn trước Saudi Arabia 1-0”. Câu nói nhanh chóng lan truyền, trở thành một trong những bình luận tiêu biểu thể hiện sự nể phục dành cho "các chiến binh sao vàng".

Trên Facebook, nhiều CĐV Thái Lan thừa nhận họ “vẫn chưa hết cười” trước những dự đoán trước trận rằng Saudi Arabia sẽ “đè bẹp Việt Nam”. Một ý kiến viết: “Nếu không thực sự giỏi thì làm sao thắng toàn bộ vòng bảng và đứng đầu được. Việt Nam bây giờ đã là đẳng cấp châu Á rồi”.

Không ít bình luận đánh giá cao cách chơi của U23 Việt Nam trong thế trận bị ép sân. CĐV Thái Lan đặc biệt ấn tượng với khả năng phối hợp ngắn, xử lý trong không gian hẹp và sự bình tĩnh khi triển khai bóng trước vòng cấm, thay vì phá bóng vội vàng. “Bóng ở sát vòng cấm mà Việt Nam vẫn chuyền, vẫn phối hợp. So với Thái Lan thì chỉ nghe thấy tiếng hét ‘phá đi’ từ ban huấn luyện”, một người hâm mộ nhận xét.

Hàng phòng ngự kỷ luật và tinh thần thi đấu tập thể cũng là điểm được nhắc đến nhiều. Một CĐV phân tích: “Không chỉ khỏe hay sung mãn, cầu thủ Việt Nam còn có nền tảng kỹ thuật, chơi hai chân tốt, thoát pressing giỏi. Khi mất bóng, cả tuyến giữa lập tức lùi về gây áp lực. Đó là đẳng cấp châu Á thực sự”.

Cá nhân Nguyễn Đình Bắc nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ Thái Lan, đặc biệt với pha xử lý và dứt điểm ở góc hẹp. “Số 7 Việt Nam quá hay, rất thông minh trong pha chạm bóng đầu tiên. Các CLB Thai League nên để mắt tới cậu ấy”, một bình luận viết. Bên cạnh đó, thủ môn Trần Trung Kiên cũng được đánh giá là “cực kỳ chắc chắn”, với hàng loạt pha cứu thua trước sức ép dồn dập của đội chủ nhà.

Một số ý kiến thẳng thắn nhìn nhận khoảng cách đang ngày càng nới rộng giữa bóng đá Việt Nam và phần còn lại của Đông Nam Á. “Việt Nam đã đi rất xa về tư duy chơi bóng, kỷ luật và sự hiểu hệ thống. Trong khi đó, chúng ta vẫn loay hoay”, một CĐV Thái Lan thừa nhận.

Siam Sports của Thái Lan cũng sớm đăng tin kết quả trận đấu với tiêu đề: “Những ngôi sao vàng” vô địch bảng A, loại chủ nhà khỏi U23 Asian Cup

"Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị của U23 Việt Nam, có pha bứt tốc và dứt điểm gọn gàng ở góc hẹp, mang về chiến thắng 1-0 trước U23 Saudi Arabia. Với kết quả này, U23 Việt Nam giành trọn 9 điểm sau ba trận, hiên ngang vào vòng knock-out và đồng thời loại đội chủ nhà khỏi giải đấu", tờ báo này viết.

Rạng sáng 13/1, U23 Việt Nam đánh bại chủ nhà Saudi Arabia 1-0 ở lượt trận cuối vòng bảng, dù chỉ cần một điểm để đi tiếp. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik phòng ngự chặt chẽ, chịu sức ép từ 26 cú sút của đối thủ nhưng chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng của Đình Bắc để tạo khác biệt. Thủ môn Trần Trung Kiên có trận đấu xuất sắc với 6 pha cứu thua quan trọng.

Chiến thắng này giúp U23 Việt Nam trở thành đại diện Đông Nam Á đầu tiên toàn thắng cả vòng bảng U23 châu Á, hiên ngang vào tứ kết, đồng thời tránh được đối thủ mạnh Nhật Bản. Đối thủ tiếp theo của Đình Bắc và các đồng đội sẽ là UAE hoặc Syria.

