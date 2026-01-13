'Người Nhện' Trung Kiên và ảnh chế sau địa chấn của U23 Việt Nam

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sau chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước U23 Saudi Arabia, mạng xã hội tràn ngập loạt ảnh chế dành cho Đình Bắc, Trung Kiên cùng dấu ấn chiến thuật của HLV Kim Sang-sik.

Viet Nam vao tu ket anh 1

Rạng sáng 13/1, U23 Việt Nam tạo nên cơn địa chấn tại bảng A VCK U23 châu Á 2026 khi đánh bại chủ nhà Saudi Arabia với tỷ số 1-0 ngay trên sân Prince Abdullah Al Faisal. Chiến thắng giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik giành ngôi nhất bảng với 9 điểm tuyệt đối, đồng thời trở thành đại diện Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử toàn thắng ở vòng bảng giải châu Á. Trước trận, U23 Saudi Arabia được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ có nền tảng thể lực và kỹ thuật tốt. U23 Việt Nam chọn cách nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn ở tuyến dưới trong hiệp một. Ảnh: Troll Bóng Đá.
Viet Nam vao tu ket anh 2

Hiệp hai, Đình Bắc được tung vào sân. Bước ngoặt đến ở phút 64. Từ đường chuyền vừa tầm của Ngọc Mỹ, Đình Bắc khống chế gọn gàng, bứt tốc xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm quyết đoán vào góc gần, hạ gục thủ môn đối phương, mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Ngay sau khoảnh khắc đó, hình ảnh Đình Bắc giơ tay chào khán giả lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt ảnh chế và bình luận hài hước: “Đình Bắc vào trận là khác liền”, “Ronaldo trên khán đài cũng phải trầm trồ trước Đình Bắc! Đá gì mà khét quá em ơi”. Ảnh: Mai Anh Tài.
Viet Nam vao tu ket anh 3

Nếu Đình Bắc là người định đoạt trận đấu, Trần Trung Kiên chính là “bức tường” giúp U23 Việt Nam đứng vững trước sức ép nghẹt thở từ đội chủ nhà. Ngay phút 7, Trung Kiên đã cho thấy sự tập trung với pha băng ra hợp lý giải nguy. Sang hiệp hai, khi Saudi Arabia gia tăng áp lực, thủ thành của U23 Việt Nam càng chơi xuất sắc. Theo thống kê của FotMob, thủ môn 22 tuổi thực hiện 7 pha cứu thua ở trận đấu này, vượt trội so với thủ môn Hamed Al Shanqiti bên phía U23 Saudi Arabia (chỉ 1 lần). Ảnh: Troll Bóng Đá.
Viet Nam vao tu ket anh 4

Trên mạng xã hội, hình ảnh Trung Kiên được chia sẻ kèm dòng chữ hài hước: “GK không chỉ là Goalkeeper (tạm dịch: Người giữ khung thành) mà còn là G.O.A.T Kiên”. Dân mạng dành cho anh vô số lời khen: “Dính bóng như Người Nhện”, “Bắt quá chắc”, “Trận này Trung Kiên hay nhất”, “Trung Kiên quá đáng khen”. Ảnh: VTV24.
Viet Nam vao tu ket anh 5

Nhiều người cũng không quên nhắc đến HLV Kim Sang-sik với chiến thuật cao tay khi tung Đình Bắc vào sân ở hiệp hai như một “mũi khoan” mới trên hàng công. Câu chơi chữ "Kim Sang-sik the dark magic" (tạm dịch: Kim Sang-sik có ma thuật đen) tiếp tục lan truyền rộng rãi. "Thầy chưa làm em thất vọng", "Lần này, thầy lại mặc chiếc áo đen vía" là một số bình luận nổi bật. Ảnh: Xương Rồng VBiz.
Viet Nam vao tu ket anh 6

Chiến thắng trước U23 Saudi Arabia cũng giúp HLV Kim Sang-sik nối dài chuỗi thành tích ấn tượng cùng bóng đá trẻ Việt Nam. Tính ở các giải đấu chính thức như vòng loại U23 châu Á, U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 và hiện tại là VCK U23 châu Á 2026, các đội bóng do ông trực tiếp dẫn dắt vẫn chưa để thua trận nào. Từ hình ảnh còn non nớt, xử lý lúng túng ở giải U23 Đông Nam Á, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã "lột xác" rõ rệt tại VCK châu Á: phối hợp ngắn mượt mà hơn, thoát pressing tốt hơn và chơi bóng tự tin hơn đáng kể. Ảnh: Troll Bóng Đá.
Viet Nam vao tu ket anh 7

Khép lại vòng bảng với số điểm tuyệt đối, U23 Việt Nam giành ngôi nhất bảng A và sẽ gặp đội nhì bảng B ở tứ kết. Hai đối thủ có thể chạm trán thầy trò HLV Kim Sang-sik là U23 UAE hoặc U23 Syria. Ảnh: Mai Anh Tài.

