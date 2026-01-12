Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tiền vệ Saudi Arabia đắt giá hơn cả đội hình U23 Việt Nam cộng lại

  Thứ hai, 12/1/2026 21:00 (GMT+7)
  • 23 giờ trước

Musab Al-Juwayr, tiền vệ sinh năm 2003, là cầu thủ đắt giá nhất VCK U23 châu Á 2026. Anh được xem là thử thách lớn nhất với tuyến tiền vệ U23 Việt Nam.

Musab Al-Juwayr anh 1

Tối 12/1, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Saudi Arabia ở lượt trận cuối bảng A Giải U23 châu Á. Với khả năng đọc trận đấu và điều tiết nhịp độ tốt, Musab Al-Juwayr được xem là thử thách lớn với tuyến tiền vệ U23 Việt Nam.
Musab Al-Juwayr anh 2Musab Al-Juwayr anh 3

Trước giờ bóng lăn, hình ảnh của Al-Juwayr được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội Việt Nam. Nhiều trang mạng gọi anh là "hòn ngọc vùng Vịnh", người được xem là "bộ não" trong lối chơi của U23 Saudi Arabia và là cái tên mà tuyến giữa U23 Việt Nam, đặc biệt là Thái Sơn, Xuân Bắc, phải dành sự cảnh giác cao độ.
Musab Al-Juwayr anh 4

Theo định giá trên Transfermarkt, tiền vệ này đang được định giá khoảng 4 triệu euro, cao nhất trong số các cầu thủ dự VCK U23 châu Á năm nay. Con số này thậm chí cao hơn tổng giá trị ước tính của toàn bộ đội hình U23 Việt Nam (được định giá khoảng 3,13 triệu euro), vượt xa cái tên như Nguyễn Đình Bắc hay Khuất Văn Khang.
Musab Al-Juwayr anh 5

Musab Al-Juwayr sinh ra tại Riyadh (Saudi Arabia), cao 1,75 m. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Al-Hilal, được đôn lên đội một năm 2021, ra mắt chuyên nghiệp tại AFC Champions League vào tháng 9 cùng năm và ghi bàn đầu tiên ở Saudi Pro League vào tháng 11/2021. Việc thi đấu đều đặn tại một trong những giải quốc nội giàu tiềm lực nhất châu Á giúp tiền vệ sinh năm 2003 nhanh chóng hoàn thiện tư duy chiến thuật, khả năng điều phối và nhãn quan chơi bóng.
Musab Al-Juwayr anh 6

Ở mùa giải vừa qua, tiền vệ 22 tuổi này đã có màn trình diễn thuyết phục ban huấn luyện của đội tuyển quốc gia Saudi Arabia.
Musab Al-Juwayr anh 7Musab Al-Juwayr anh 8

Hai trận đầu tiên ở bảng A là minh chứng rõ nét. Al-Juwayr đã có 2 pha kiến tạo và 1 bàn thắng, trong đó nổi bật là đường chuyền "dọn cỗ" cho Rakan Al-Ghamdi ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0 trước Kyrgyzstan. Tình huống này được chia sẻ lại nhiều lần trên mạng xã hội khu vực Trung Đông lẫn Đông Nam Á.
Musab Al-Juwayr anh 9Musab Al-Juwayr anh 10

Trên trang Instagram cá nhân với gần 200.000 người theo dõi, Al-Juwayr hiếm khi chia sẻ đời sống riêng tư, chủ yếu đăng hình tập luyện và thi đấu. Trang Facebook cá nhân của anh cũng để chế độ riêng tư.

Ảnh: @m.aljuwayr43/Instagram

Musab Al-Juwayr Bill Gates U23 Việt Nam Saudi Arabia tiền vệ U23 châu Á

