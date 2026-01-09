Lý do Khuất Văn Khang được fan đặt biệt danh 'học sinh giỏi'

Ít người biết rằng vừa bận rộn với lịch luyện tập, thi đấu dày đặc, Khuất Văn Khang vẫn đang dành thời gian theo đuổi tấm bằng đại học. Năm 2023, anh cùng một số VĐV khác trong đội bóng chủ quản Viettel theo học tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Trên mạng xã hội, anh chàng 22 tuổi còn được fan gọi vui là "học sinh giỏi Văn". Nguyên nhân xuất phát từ những dòng trạng thái hài hước được đăng tải trên fanpage của anh.