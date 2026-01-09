Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Lý do Khuất Văn Khang được fan đặt biệt danh 'học sinh giỏi'

  • Thứ sáu, 9/1/2026 22:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đội trưởng Khuất Văn Khang gây ấn tượng bởi học vấn tốt, khả năng nói tiếng Anh lưu loát và phong cách trò chuyện hài hước.

Khuat Van Khang anh 1

Là người ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển U23 Việt Nam trước đội bóng Kyrgyzstan trong trận vòng loại U23 châu Á tối 9/1, tiền vệ Khuất Văn Khang được gọi tên khắp mạng xã hội. Chỉ ít phút sau khi cầu thủ sinh năm 2003 ghi bàn, khắp các fanpage lớn, dân mạng cùng gửi lời chúc mừng, cổ vũ. Những thông tin thú vị về đội trưởng U23 Việt Nam cũng được người theo dõi lan truyền.
Khuat Van Khang anh 2Khuat Van Khang anh 3

Khuất Văn Khang được HLV Kim Sang-sik tin tưởng trao băng đội trưởng tuyển U23 tại giải đấu lần này. Trước trận đấu và kết thúc hiệp đầu trận tối 9/1, fanpage AFC Asian Cup (2,9 triệu lượt theo dõi) liên tiếp đăng tải hình ảnh của tiền vệ sinh năm 2003.

Khuat Van Khang anh 4

Trước đó, sau chiến thắng 2-0 của các "chiến binh sao vàng" trước Jordan tối 6/1, cả trang FIFA (66 triệu lượt theo dõi) và AFC Asian Cup cùng đăng tải hình ảnh của Khuất Văn Khang. Bức ảnh được hai tổ chức bóng đá tầm cỡ lựa chọn là một pha ăn mừng cuồng nhiệt cùng đồng đội và lúc tiền vệ thi đấu đầy tập trung.
Khuat Van Khang anh 5

Ít người biết rằng vừa bận rộn với lịch luyện tập, thi đấu dày đặc, Khuất Văn Khang vẫn đang dành thời gian theo đuổi tấm bằng đại học. Năm 2023, anh cùng một số VĐV khác trong đội bóng chủ quản Viettel theo học tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Trên mạng xã hội, anh chàng 22 tuổi còn được fan gọi vui là "học sinh giỏi Văn". Nguyên nhân xuất phát từ những dòng trạng thái hài hước được đăng tải trên fanpage của anh.
Khuat Van Khang anh 6Khuat Van Khang anh 7

Khuất Văn Khang còn gây ấn tượng với màn "bắn" tiếng Anh lưu loát trong trận đấu giữa U22 Việt Nam với Lào tại SEA Games 33 hồi cuối năm ngoái. Theo đó, khi trọng tài phất cờ việt vị sau bàn thắng của Đình Bắc ở phút 60 của trận, Văn Khang - trong vai trò đội trưởng - đã trao đổi bằng tiếng Anh và thuyết phục thành công trọng tài công nhận bàn thắng cho tuyển Việt Nam.

Khuat Van Khang anh 8

Khuất Văn Khang sinh ra ở Phúc Thọ, Hà Nội. Anh trưởng thành từ lò đào tạo Viettel từ năm 2013. Đến năm 2022, anh chính thức lên đội 1 và thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo cánh trái.
Khuat Van Khang anh 9

Khác với những cầu thủ nổi tiếng cùng lứa, Văn Khang khá kín tiếng về đời tư. Trước đây, anh từng chia sẻ ảnh hẹn hò cùng bạn gái, song hiện những hình ảnh này đã không còn hiển thị trên trang cá nhân của anh chàng.

Cuốn sách viết cho mẹ

Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.

Trung vệ 'thép' cao 1,90 m của Kyrgyzstan sắp đối đầu U23 Việt Nam

Khristiyan Brauzman, trung vệ sinh năm 2003 của Kyrgyzstan, có chiều cao và thể lực vượt trội. Anh là cầu thủ được định giá cao nhất trong dàn tài năng trẻ nước này.

4 giờ trước

Đinh Phạm

Ảnh: Khuất Văn Khang/Facebook

Khuất Văn Khang Văn Khang Khuất Văn Khang U23

Đọc tiếp

'Quai vat the hinh' My sau 20 nam tap gym hinh anh

'Quái vật thể hình' Mỹ sau 20 năm tập gym

20:22 8/1/2026 20:22 8/1/2026

0

Nổi tiếng với danh xưng "quái vật làng gym", Sadik Hadzovic thu hút sự chú ý khi vẫn giữ được khối cơ bắp đồ sộ ở tuổi 38 nhờ chế độ tập luyện cường độ cao.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý