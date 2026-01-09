Lý do Khuất Văn Khang được fan đặt biệt danh 'học sinh giỏi'

|
Là người ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển U23 Việt Nam trước đội bóng Kyrgyzstan trong trận vòng loại U23 châu Á tối 9/1, tiền vệ Khuất Văn Khang được gọi tên khắp mạng xã hội. Chỉ ít phút sau khi cầu thủ sinh năm 2003 ghi bàn, khắp các fanpage lớn, dân mạng cùng gửi lời chúc mừng, cổ vũ. Những thông tin thú vị về đội trưởng U23 Việt Nam cũng được người theo dõi lan truyền.
Khuất Văn Khang được HLV Kim Sang-sik tin tưởng trao băng đội trưởng tuyển U23 tại giải đấu lần này. Trước trận đấu và kết thúc hiệp đầu trận tối 9/1, fanpage AFC Asian Cup (2,9 triệu lượt theo dõi) liên tiếp đăng tải hình ảnh của tiền vệ sinh năm 2003.
|
Trước đó, sau chiến thắng 2-0 của các "chiến binh sao vàng" trước Jordan tối 6/1, cả trang FIFA (66 triệu lượt theo dõi) và AFC Asian Cup cùng đăng tải hình ảnh của Khuất Văn Khang. Bức ảnh được hai tổ chức bóng đá tầm cỡ lựa chọn là một pha ăn mừng cuồng nhiệt cùng đồng đội và lúc tiền vệ thi đấu đầy tập trung.
|
Ít người biết rằng vừa bận rộn với lịch luyện tập, thi đấu dày đặc, Khuất Văn Khang vẫn đang dành thời gian theo đuổi tấm bằng đại học. Năm 2023, anh cùng một số VĐV khác trong đội bóng chủ quản Viettel theo học tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Trên mạng xã hội, anh chàng 22 tuổi còn được fan gọi vui là "học sinh giỏi Văn". Nguyên nhân xuất phát từ những dòng trạng thái hài hước được đăng tải trên fanpage của anh.
Khuất Văn Khang còn gây ấn tượng với màn "bắn" tiếng Anh lưu loát trong trận đấu giữa U22 Việt Nam với Lào tại SEA Games 33 hồi cuối năm ngoái. Theo đó, khi trọng tài phất cờ việt vị sau bàn thắng của Đình Bắc ở phút 60 của trận, Văn Khang - trong vai trò đội trưởng - đã trao đổi bằng tiếng Anh và thuyết phục thành công trọng tài công nhận bàn thắng cho tuyển Việt Nam.
|
Khuất Văn Khang sinh ra ở Phúc Thọ, Hà Nội. Anh trưởng thành từ lò đào tạo Viettel từ năm 2013. Đến năm 2022, anh chính thức lên đội 1 và thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo cánh trái.
|
Khác với những cầu thủ nổi tiếng cùng lứa, Văn Khang khá kín tiếng về đời tư. Trước đây, anh từng chia sẻ ảnh hẹn hò cùng bạn gái, song hiện những hình ảnh này đã không còn hiển thị trên trang cá nhân của anh chàng.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.