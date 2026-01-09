Trung vệ 'thép' cao 1,90 m của Kyrgyzstan sắp đối đầu U23 Việt Nam

|
Tối 9/1, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có cuộc chạm trán với đội bóng Kyrgyzstan trong khuôn khổ vòng loại U23 châu Á 2026. Sự chú ý đổ dồn vào Khristiyan Brauzman, trung vệ cao 1,90 m, được mệnh danh là "lá chắn thép" của đội tuyển U23 Kyrgyzstan.
Chiều cao cùng hình thể vượt trội là lợi thế lớn giúp trung vệ sinh năm 2003 trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng phòng ngự của đội bóng. Anh có nhiều ưu thế trong các tình huống tranh chấp bóng và không chiến. Sải chân dài, sức bền tốt cũng khiến Brauzman thành nỗi sợ của đối thủ khi phải tranh chấp 1:1.
|
Brauzman hiện là ngôi sao sáng giá nhất của CLB Abdysh-Ata Kant tại giải Vô địch quốc gia Kyrgyzstan. Trên sàn giao dịch Transfermarkt, cầu thủ sinh năm 2003 được định giá lên tới 450.000 euro - con số cao nhất nhì trong lứa cầu thủ trẻ của nước này. Mức định giá càng khẳng định vị thế của nam trung vệ
Trung vệ của đội bóng vùng Trung Đông sinh ra ở Kant, gốc Đức và trưởng thành từ học viện Abdysh-Ata từ năm 2009 đến 2018. Năm 2019, anh chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ để gia nhập học viện Eskişehirspor theo một thỏa thuận hợp tác giữa hai CLB trước khi trở lại Kyrgyzstan vào năm 2020. Brauzman bắt đầu sự nghiệp tại Nashe Pivo, đội dự bị của Abdysh-Ata, và giành chức vô địch Giải Vô địch Quốc gia năm 2020. Đến năm 2021, anh đã được đôn lên đội một và trở thành một phần không thể thiếu của đội tuyển.
|
Những màn trình diễn đỉnh cao của Brauzman trong năm 2022 đã giúp Abdysh-Ata giành chức vô địch Giải Ngoại hạng Kyrgyzstan và Cúp Kyrgyzstan, đồng thời mang về cho anh giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của Liên đoàn bóng đá Kyrgyzstan.
Tại các giải đấu quốc tế, Brauzman là đại diện cho Kyrgyzstan ở cả cấp độ đội trẻ và đội tuyển quốc gia, từng tham dự Cúp CAFA U-19 năm 2022 và Cúp bóng đá U-20 châu Á AFC năm 2023.
Cầu thủ trẻ có chuyện tình lãng mạn nhưng kín tiếng với bạn gái xinh đẹp. Tháng 11 năm ngoái, cặp đôi lần đầu tiên công khai ảnh chụp chung trên Instagram. Trong loạt ảnh, bạn gái của Brauzman khoe trên tay chiếc nhẫn đính hôn, chia sẻ niềm hạnh phúc khi có dấu mốc mới trong tình yêu.
