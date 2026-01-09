Trung vệ 'thép' cao 1,90 m của Kyrgyzstan sắp đối đầu U23 Việt Nam

Trung vệ của đội bóng vùng Trung Đông sinh ra ở Kant, gốc Đức và trưởng thành từ học viện Abdysh-Ata từ năm 2009 đến 2018. Năm 2019, anh chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ để gia nhập học viện Eskişehirspor theo một thỏa thuận hợp tác giữa hai CLB trước khi trở lại Kyrgyzstan vào năm 2020. Brauzman bắt đầu sự nghiệp tại Nashe Pivo, đội dự bị của Abdysh-Ata, và giành chức vô địch Giải Vô địch Quốc gia năm 2020. Đến năm 2021, anh đã được đôn lên đội một và trở thành một phần không thể thiếu của đội tuyển.