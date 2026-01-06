Ảnh hiếm của trung vệ cao 1,84 m, ghi bàn giúp U23 Việt Nam hạ Jordan

|
Tối 6/1, trong trận ra quân tại bảng A VCK U23 châu Á 2026 trên sân King Abdullah Sports City Hall (Saudi Arabia), trung vệ Nguyễn Hiểu Minh (sinh năm 2004) khiến mảnh lưới đội bóng Trung Đông rung lên sau tình huống sút bóng chuẩn xác ở phút thứ 42. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trước U23 Jordan tạo thế thuận lợi cho đội bóng áo đỏ tại sân chơi châu lục. Đây là một trong những pha lập công đáng chú ý của trung vệ 21 tuổi ở cấp độ U23.
Trước khi tranh tài ở giải châu Á 2026, Hiểu Minh đã có mùa SEA Games 33 đáng nhớ khi mở tỷ số trong trận đối đầu U22 Malaysia trong khuôn khổ bảng B, mở ra hành trình giành tấm huy chương vàng đáng nhớ của đội quân áo đỏ. Ảnh: Minh Chiến.
Vào ngày cuối cùng của năm 2025, trung vệ sinh năm 2004 bày tỏ cảm xúc: "Kết thúc 1 năm đáng nhớ. Cảm ơn và tạm biệt 2025", đính kèm là loạt ảnh trong trận chung kết như mơ tại Thái Lan. Ảnh: Nguyễn Hiểu Minh/Facebook.
Hiểu Minh thuộc biên chế câu lạc bộ PVF-CAND. Anh từng được huấn luyện viên Kim Sang-sik khen ngợi nhiều nhờ khả năng tham gia tấn công và những pha cắt bóng quyết đoán. Ảnh: Nguyễn Hiểu Minh/Facebook.
Bên cạnh hình ảnh thi đấu mạnh mẽ trên sân cỏ, Hiểu Minh gây chú ý khi sở hữu chiều cao 1,84 m. Chàng trung vệ tương đối kín tiếng trên mạng xã hội. Anh hiếm hoi chia sẻ ảnh đời thường. Ảnh: Nguyễn Hiểu Minh/Facebook.
Khi vô địch SEA Games 33, Hiểu Minh được ông ngoại "thưởng nóng" chiếc nhẫn 5 chỉ vàng. Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Tiến Quang - bố nam cầu thủ cho biết màn trao thưởng diễn ra tối 18/12/2025, ngay tại khách sạn nơi tuyển U22 Việt Nam lưu trú ở Thái Lan. Ảnh: Nguyễn Thanh Hà/Facebook.
Thời điểm đó, gia đình nam cầu thủ cũng có mặt tại xứ chùa Vàng để cổ vũ tinh thần con trai, thậm chí rủ nhau "đi bão" ăn mừng ngay trong đêm thầy trò HLV Kim Sang-sik chiến thắng vang dội. Ảnh: Nguyễn Thanh Hà/Facebook.
Hiểu Minh có tình bạn thân thiết với tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (cùng sinh năm 2004) - người cũng lập công trong trận ra quân của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2026. Đình Bắc từng chia sẻ ảnh tập luyện và gắn thẻ Hiểu Minh trên trang cá nhân. Năm 2025, Hiểu Minh và Đình Bắc đều được đề cử ở hạng mục Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất, đồng thời có tên trong danh sách xét chọn ở hạng mục Quả bóng vàng Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Đình Bắc/Facebook.
