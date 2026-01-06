Ảnh hiếm của trung vệ cao 1,84 m, ghi bàn giúp U23 Việt Nam hạ Jordan

Tối 6/1, trong trận ra quân tại bảng A VCK U23 châu Á 2026 trên sân King Abdullah Sports City Hall (Saudi Arabia), trung vệ Nguyễn Hiểu Minh (sinh năm 2004) khiến mảnh lưới đội bóng Trung Đông rung lên sau tình huống sút bóng chuẩn xác ở phút thứ 42. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trước U23 Jordan tạo thế thuận lợi cho đội bóng áo đỏ tại sân chơi châu lục. Đây là một trong những pha lập công đáng chú ý của trung vệ 21 tuổi ở cấp độ U23.