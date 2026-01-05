Vợ Đỗ Hùng Dũng sinh con thứ 2

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chia sẻ niềm vui đón con gái, đánh dấu cột mốc gia đình "đủ nếp, đủ tẻ" sau 6 năm kết hôn.

Tối 5/1, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chia sẻ khoảnh khắc bà xã Triệu Mộc Trinh sinh con gái thứ hai. "Chào mừng công chúa Bảo Linh (Suri) đến với gia đình mình. Một 'trận đấu' rất đặc biệt đã khép lại trọn vẹn. Mẹ tròn con vuông, hạnh phúc vẹn nguyên như ngày đón anh Titi cách đây 6 năm", anh viết.

Bài viết nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác và lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng bình luận: "Em chúc mừng gia đình anh ạ", trong khi tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức gửi lời: "Em chúc mừng anh và gia đình ạ".

Trên trang cá nhân, Mộc Trinh cũng chia sẻ lại bài đăng của chồng kèm chú thích: "Một phiên bản mini của anh Gia Bảo, chào mừng con đến với gia đình".

Khoảnh khắc gia đình Đỗ Hùng Dũng đón con gái Bảo Linh (Suri).

Trước đó, vào dịp sinh nhật ngày 16/6/2025, Triệu Mộc Trinh từng hé lộ gia đình chuẩn bị đón thêm thành viên mới. Vợ chồng Đỗ Hùng Dũng tổ chức đám cưới vào tháng 4/2019 sau khoảng 3 năm hẹn hò, và đến tháng 10 cùng năm đón con trai đầu lòng là bé Titi.

Hiện tại, tiền vệ CLB Hà Nội có cuộc sống gia đình ổn định với hai con "đủ nếp đủ tẻ", song song với sự nghiệp thi đấu bền bỉ.

Tháng 5/2025, anh từng khiến người hâm mộ chú ý khi chia sẻ về căn biệt thự liền kề mới tại Hưng Yên, nơi gia đình dự định chuyển đến sinh sống. Ngôi nhà gồm 4 tầng và đang trong giai đoạn hoàn thiện nội thất.

Trong sự nghiệp, Đỗ Hùng Dũng từng cùng CLB Hà Nội giành 4 chức vô địch V-League, 3 Cúp Quốc gia và 3 Siêu Cúp Quốc gia.

Triệu Mộc Trinh (sinh năm 1997, quê Tuyên Quang) thường xuyên đưa con tới sân cổ vũ chồng trong các trận đấu của Hà Nội FC và đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh cùng ông xã chăm sóc con cái, cô còn kinh doanh online để tăng thêm thu nhập.