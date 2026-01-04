Cầu thủ Việt kiều công khai bạn gái ca sĩ ở Đài Loan

Adriano Schmidt thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc bên bạn gái Kimberley Chen trên mạng xã hội ngày đầu năm mới. Cặp đôi nhận nhiều lời khen tương xứng về ngoại hình.

Ngày 2/1, Adriano Schmidt (tên tiếng Việt: Bùi Đức Duy, sinh năm 1994) đăng tải loạt ảnh đón năm mới cùng bạn gái Kimberley Chen tại Đài Loan (Trung Quốc).

"Chúc mọi người một năm mới thành công, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng tích cực. Hãy lan tỏa yêu thương, lòng tốt và sự sẻ chia đến với thế giới, và trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình", chàng cầu thủ Việt kiều Đức gửi lời chúc mừng năm mới đến gia đình, bạn bè và người hâm mộ.

Schmidt khoe ảnh bên bạn gái. Ảnh: Adriano Schmidt/Facebook.

Bên dưới, bạn bè, đồng nghiệp của Adriano để lại nhiều lời khen cho cả hai: "Đẹp đôi quá", "Chúc mừng anh đã thoát ế". Nam trung vệ cũng nhiệt tình đáp lại cảm ơn.

Cùng ngày, Kimberley Chen (ca sĩ, diễn viên quốc tịch Australia, hiện sống tại Đài Loan) cũng chia sẻ ảnh tình tứ bên Adriano Schmidt, ngầm khẳng định mối quan hệ.

Trước đó, Kimberley cũng chia sẻ loạt ảnh đi chơi và chụp ảnh tình tứ với nam cầu thủ.

Adriano Schmidt sinh ra tại Đức, có bố là người Việt Nam. Anh trưởng thành từ môi trường bóng đá châu Âu, từng thi đấu cho nhiều câu lạc bộ tại Đức, trước khi về Việt Nam chơi bóng.

Sở hữu chiều cao 1,85 m, thể hình tốt, lối chơi mạnh mẽ và kỷ luật, Adriano nhanh chóng ghi dấu ấn khi khoác áo các CLB tại V.League, đồng thời là gương mặt Việt kiều được người hâm mộ quan tâm.

Tháng 3/2022, Adriano Schmidt lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu của vòng loại thứ 3 World Cup.

Trong khi đó, Kimberley Chen sinh năm 1994, là người gốc Malaysia. Cô tiếp xúc với nghệ thuật từ sớm, được đào tạo về ca hát, vũ đạo và diễn xuất từ khi còn nhỏ. Năm 2009, Kimberley cùng gia đình chuyển đến Đài Loan để theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Kimberley Chen sở hữu ngoại hình cuốn hút. Ảnh: lekimberleyy/Instgram.

Kimberley chuyển hướng thành ca sĩ và chính thức ra mắt năm 2012 với album đầu tay Kimberley, trong đó ca khúc Love You nhanh chóng trở thành hit và giúp tên tuổi của cô được biết đến rộng rãi trong cộng đồng khán giả nói tiếng Hoa.

Trong sự nghiệp, Kimberley từng hợp tác với nhiều hãng thu âm lớn, phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc, tham gia các chương trình truyền hình thực tế và lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, trở thành gương mặt quen thuộc của làng giải trí châu Á.

Kimberley sở hữu hơn 590.000 lượt theo dõi trên Instagram và 1,7 triệu lượt theo dõi trên Facebook.