Xin chụp ảnh cùng, cô gái TP.HCM cưới luôn 'nam thần làng xiếc'

Từ bức ảnh chụp chung với nam nghệ sĩ xiếc hóa trang nhân vật Hỏa Thần, cô gái TP.HCM không ngờ mình "chốt đơn" anh làm chồng chỉ sau thời gian ngắn.

Bức ảnh chụp chung của Thiên Lam và Minh Cương trong lần gặp đầu tiên.

Từ nhỏ, Lê Hoàng Thiên Lam (sinh năm 2000, sống tại TP.HCM) đã quen với hình ảnh những đoàn xiếc rong ruổi biểu diễn trên đường phố. Cuối tháng 2/2025, vì muốn sống lại ký ức tuổi thơ, cô nhận lời ngay khi bạn thân rủ đi xem vở xiếc "Vùng đất kỳ bí".



Lam đặc biệt ấn tượng với nhân vật Hỏa Thần, không chỉ bởi ngoại hình nổi bật mà còn bởi kỹ năng biểu diễn cuốn hút, giàu năng lượng. Vai diễn này do nghệ sĩ xiếc Phùng Minh Cương (sinh năm 2002, TP.HCM) đảm nhận và nhận được phản ứng tích cực của khán giả.

Kết thúc buổi diễn, Lam và bạn thân xuống hậu trường xin chụp ảnh lưu niệm với nam nghệ sĩ.

"Lúc chụp, tôi có khen anh ấy đẹp trai và chạy đi mất. Quả thật, tôi không nghĩ câu chuyện tình cảm sẽ có những diễn biến tiếp theo vì tôi chưa biết anh ấy là ai và đây cũng là lần đầu gặp", Lam chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Cuộc gặp định mệnh

Về nhà, Lam gửi tấm ảnh chụp chung cho bạn thân rồi bông đùa: "Để mình lồng khung hình cưới, rồi đẻ 9 đứa con cho anh 'Hỏa Thần' này".

Câu nói chỉ để đùa vui, nhưng người bạn thân lại để ý ánh mắt của nam nghệ sĩ trong bức ảnh và cảm nhận có điều gì đó khác lạ, nên gợi ý Lam thử tìm Facebook để kết bạn.

Nghe theo lời bạn thân, Lam tìm tài khoản mạng xã hội của Minh Cương, gửi lời mời kết bạn và đăng story tấm hình chụp chung hôm đó. Điều đặc biệt là Minh Cương không chỉ chấp nhận lời mời mà còn chủ động trả lời story.

"Anh nói anh cũng ấn tượng với tôi trong 800 khán giả tối đó. Nghe vậy, tôi bất ngờ lắm", Lam kể.

Sau đó, cả hai trò chuyện thêm một thời gian rồi thưa dần vì mỗi người bận rộn và chưa có dịp gặp lại. Cho đến một ngày, Minh Cương bất ngờ nhắn tin hỏi Lam về bài tập ở Đại học Sân khấu - Điện ảnh.

Minh Cương ấn tượng với Thiên Lam trong lần đầu gặp mặt.

Cả hai có một buổi học online qua Google Meet. Kết thúc buổi học, Minh Cương mời Thiên Lam đi uống nước để cảm ơn. Mãi sau này, anh mới thú nhận: "Thật ra anh lấy cớ hỏi bài để có lý do nhắn lại và mời em đi chơi".

Từ đó, Minh Cương chủ động theo đuổi Lam rõ ràng hơn. Trong một buổi đi chơi tiếp theo, anh chính thức tỏ tình.

Khi trào lưu chocobomb đang thịnh hành, Minh Cương rủ Lam đi uống thử để "bắt trend". Nhưng bên trong viên chocolate hôm ấy không chỉ có kẹo Marshmallow và cacao mà còn có cả chiếc nhẫn cầu hôn bên trong.

Khi viên chocobomb tan ra trong ly sữa nóng, Minh Cương nhẹ nhàng vớt chiếc nhẫn, lúc ấy đã dính đầy cacao, sữa đặc và marshmallow, rồi đeo vào tay Lam.

"Đó là khoảnh khắc đáng nhớ nhất đời tôi", Lam nhớ lại.

Ủng hộ từ hai bên gia đình

Ngay từ khi mới yêu, Minh Cương đã muốn đưa Thiên Lam về ra mắt gia đình. Lam thì dè dặt hơn, vì nghĩ gia đình mình khá truyền thống và không quen môi trường nghệ thuật. Tuy vậy, chỉ hơn một tháng sau khi chính thức quen nhau, cô quyết định dẫn bạn trai về nhà.

Phản ứng của gia đình Lam không hề khắt khe như cô lo lắng. Việc Minh Cương theo nghề biểu diễn khiến người lớn có chút bất ngờ, bởi trong gia đình không ai làm nghệ thuật, nhưng tất cả đều đón nhận mối quan hệ này bằng sự cởi mở và ủng hộ. Thậm chí, ba mẹ Lam còn mời cả họ hàng đi xem vở "Vùng đất kỳ bí" để "xem mắt" chàng rể tương lai ngay trên sân khấu.

Phía gia đình Minh Cương cũng đón nhận Lam rất tích cực. Việc anh đang yêu một cô gái có nền tảng học vấn tốt, tính cách chững chạc và nghiêm túc với tương lai khiến bố mẹ anh yên tâm. Gia đình chủ động thúc giục anh đưa Lam ra Hà Nội ra mắt ông bà, bố mẹ.

Cặp đôi tổ chức hai lễ cưới: lễ vu quy tại Bình Dương cũ vào tháng 11/2025 và lễ thành hôn tại Hà Nội vào tháng 12/2025. Buổi lễ diễn ra giản dị, ấm cúng, dưới sự chứng kiến và chúc phúc của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

Điều khiến Lam và Cương xúc động nhất không phải sự hoành tráng, mà là việc nhiều bạn bè, người thân từ sắp xếp thời gian đến ăn cưới, dù đám cưới tổ chức vào ngày trong tuần.

Cặp đôi tổ chức lễ thành hôn tại Hà Nội vào tháng 12/2025.

"Với chúng tôi, đó là món quà tinh thần lớn hơn bất kỳ nghi lễ hình thức nào", Lam bộc bạch.

Là một người vợ có chồng là nghệ sĩ biểu diễn khiến Thiên Lam thêm trân trọng nghề nghiệp của Minh Cương. Với cô, đó là công việc đòi hỏi khổ luyện, kỷ luật cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro nghề nghiệp, nên sự tự hào và tôn trọng dành cho chồng luôn là nền tảng của mối quan hệ.

Lam lựa chọn trở thành hậu phương vững chắc: động viên tinh thần, hỗ trợ công việc trong khả năng, giúp chồng yên tâm tập trung cho biểu diễn và sáng tạo.

Trong cuộc sống thường ngày, Minh Cương được Lam miêu tả là người sống trách nhiệm, tình cảm và chủ động chia sẻ việc nhà, dù lịch diễn dày và thường xuyên về muộn. Tài chính gia đình được anh giao hoàn toàn cho vợ quản lý, từ thu nhập đến tiền tiết kiệm.

Ngược lại, Lam là sự kết hợp thú vị giữa vẻ ngoài dịu dàng và tính cách hài hước, năng động. Cô là người sống tiết kiệm, nguyên tắc và giỏi xử lý các vấn đề giấy tờ, hợp đồng, giao tiếp.

"Ngoài vai trò người bạn đời, Lam còn trở thành người 'trợ lý không danh xưng' cho tôi trong nhiều hoạt động nghề nghiệp", Cương nói.

Cặp đôi sớm đón tin vui. Khi Thiên Lam phát hiện mang thai, Minh Cương đưa vợ đi khám, lên kế hoạch chăm sóc và điều chỉnh nhịp sinh hoạt của cả hai để ưu tiên sức khỏe của mẹ và bé.

Dù kết hôn và đón con khi tuổi đời còn khá trẻ, cặp đôi cho biết vẫn đang nỗ lực thích nghi, vượt qua những khó khăn ban đầu để cùng nhau đi tiếp trên chặng đường phía trước.

Minh Cương là nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp, nổi tiếng với nhân vật Hỏa Thần trong vở xiếc Vùng đất kỳ bí. Ảnh: Rạp xiếc TP. Hồ Chí Minh.