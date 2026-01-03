Mua 4 tờ vé cào cuối cùng, người phụ nữ bán vé số dạo trúng 1 tỷ đồng

Một tờ vé số cào trúng 1 tỷ đồng giải đặc biệt tại Tây Ninh đã khiến hai người phụ nữ ôm nhau nhảy múa, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc 2 người phụ nữ nhảy múa vì trúng độc đắc 1 tỷ đồng Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hai người phụ nữ bật lên nhảy múa khi tờ vé cào trúng độc đắc đang thu hút hàng nghìn lượt thích, chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội.

Sáng 29/12/2025, chị Cẩm Thúy (sinh năm 1987), chủ đại lý vé số Tỷ Phú tại xã Mỹ Lộc (tỉnh Tây Ninh), đổi giải đặc biệt vé số cào 1 tỷ đồng cho một người phụ nữ bán vé số dạo ở gần khu chợ Hưng Long.

Theo chị Thúy, người trúng thưởng có hoàn cảnh khó khăn và gần như ngày nào sau khi bán vé số xong cũng ghé sạp mua vài tờ vé cào "lấy hên".

"Chị ấy trúng hoài mấy giải nhỏ. Có hôm vài trăm nghìn, có bữa lên tới mấy triệu, có lần 6 triệu. Nên mỗi lần chị tới mua, tôi hay nói vui là chị này hên lắm", chị Thúy kể với Tri Thức - Znews.

Sáng hôm đó, người phụ nữ mua trọn 4 tờ vé cào cuối cùng còn lại trên sạp. Khi cào xong, chị đứng sững vài giây. Rồi bất ngờ bật lên nhảy múa vì quá sốc và quá mừng.

"Khi chị ấy đưa vé cho tôi coi, tôi còn ngờ ngợ. Đến lúc xác nhận đúng là trúng giải đặc biệt, cả hai chị em đều không tin nổi", chị Thúy nhớ lại.

Do sạp nhỏ không đủ tiền mặt để chi trả giải lớn, chị Thúy lập tức liên hệ đại lý cấp 1 để làm thủ tục đổi vé. Toàn bộ số tiền 1 tỷ đồng được chuyển khoản ngay trong buổi sáng. Sau đó, chị còn chở người trúng số ra ngân hàng rút tiền vì "chị ấy run quá, không dám đi xe một mình".

Với người phụ nữ bán vé số dạo, 1 tỷ đồng là số tiền vượt xa mọi hình dung. Người này chia sẻ thu nhập của mình vốn rất bấp bênh. "Chị ấy nói từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ dám nghĩ tới 100 triệu, chứ đừng nói mấy tỷ", chị Thúy kể lại.

Khoảnh khắc vui mừng nhảy múa khi trúng số được chị Thúy đăng lên mạng xã hội và nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác và chia sẻ.

Nhiều người để lại bình luận hài hước và chúc mừng: "Xem video mà tưởng mình trúng số thật", "Nếu là tôi chắc mất ngủ ba ngày liền", "Đúng là may mắn đổi đời".