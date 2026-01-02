'Dúi' 150 triệu, 1.000 AUD cho bếp từ thiện TP.HCM rồi bỏ đi

Trong cùng một ngày, 3 Việt kiều gửi tặng 150 triệu đồng tiền mặt và 1.000 AUD cho bếp cơm từ thiện của bà Đỗ Thị Tưởng rồi rời đi, không tiết lộ danh tính.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà Đỗ Thị Tưởng (57 tuổi, phường Chợ Quán, TP.HCM) cho biết trưa 25/12/2025, bếp ăn 0 đồng do bà phụ trách bất ngờ tiếp nhận liên tiếp nhiều khoản ủng hộ lớn từ các nhà hảo tâm Việt kiều.

Khoản đầu tiên là 50 triệu đồng do một phụ nữ Việt kiều Pháp gửi tặng. Ban đầu, người này muốn đến bếp trực tiếp gặp bà Tưởng nhưng không có phương tiện đi lại. Vì vậy, bà Tưởng chủ động tìm gặp nhà hảo tâm tại khu vực chợ Cầu Muối (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM).

“Tôi chỉ nghĩ họ quyên góp nguyên liệu nấu ăn nên đến gặp, không hề biết họ sẽ gửi tiền”, bà kể.

Theo bà Tưởng, người phụ nữ này chia sẻ bản thân không dư dả, số tiền ủng hộ thực chất là khoản tiền bà từng cho người khác mượn từ lâu và đã xác định có thể không lấy lại. Khi bất ngờ được hoàn trả, người này quyết định trích một phần để làm từ thiện, hỗ trợ bếp ăn của bà Tưởng.

Bà Tưởng bất ngờ được 3 nhà hảo tâm là Việt kiều ủng hộ tiền nấu cơm từ thiện. Ảnh: Phong Bụi/Facebook.

Cũng trong ngày hôm đó, hai nhà hảo tâm Việt kiều Australia tìm đến tận nhà bà Tưởng, trao 100 triệu đồng và 1.000 AUD (tương đương hơn 17,5 triệu đồng). Cả hai cho biết thường xuyên theo dõi các hoạt động thiện nguyện của bếp ăn, do đó rất tin tưởng, ngưỡng mộ tinh thần vì cộng đồng của bà Tưởng và đồng đội.

“Họ không cho chụp hình, quay phim hay nêu tên tuổi, chỉ mong bếp tiếp tục duy trì những bữa ăn tử tế cho bệnh nhân”, bà kể.

Ngoài ra, theo bà Tưởng, người gửi tiền dặn thêm một câu trước khi đi: “Đừng nói tên, chỉ cần nấu canh chua bông điên điển, nhắc tới bài hát của cố ca sĩ Phi Nhung là đủ”.

1.000 AUD do nhà hảo tâm giấu danh tính quyên góp đã được sử dụng để nấu 200 suất cơm và 700 suất bún măng gà. Ảnh: Phong Bụi/Facebook.

Dù không phải lần đầu tiên nhận được số tiền lớn từ các nhà hảo tâm, bà Tưởng vẫn không khỏi ngạc nhiên.

“Tôi vừa vui, vừa bất ngờ. Vui vì có thêm tiền để tiếp tục nấu cho bà con, bất ngờ vì chưa bao giờ trong một ngày lại nhận được sự giúp đỡ từ cả 3 nhà hảo tâm như vậy”, bà Tưởng nói.

Sau khi nhận tài trợ, ngày 31/12/2025, bếp ăn đã sử dụng 1.000 AUD để nấu khoảng 200 suất cơm và 700 suất bún măng gà, phát tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Tính toán theo chi phí trung bình khoảng 20.000 đồng/suất, bà Tưởng cho biết với số tiền được ủng hộ, bếp có thể duy trì việc nấu ăn liên tục đến sau Tết Nguyên đán.

Tnước đó, ngày 1/12/2025, khi bà Tưởng đang phát cơm ở cổng Bệnh viện Nhi đồng 1, có một người đàn ông trung niên đến tìm gặp, “dúi” vào tay bà 100 triệu đồng nhờ nấu cơm từ thiện rồi nhanh chóng rời đi.

Bếp ăn 0 đồng do bà Tưởng phụ trách hoạt động đã gần 8 năm, chủ yếu phát cơm ở Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Phục hồi chức năng. Ban đầu, một mình bà đảm nhận việc nấu nướng. Về sau, bếp được biết đến nhiều hơn, nhiều tình nguyện viên và người thân bệnh nhân ngỏ ý phụ giúp. Mỗi ngày, bếp phục vụ hàng trăm suất ăn cho người bệnh và thân nhân. Có hôm cao điểm, bếp phát đến hơn 1.000 phần.