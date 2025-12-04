'Dúi' 100 triệu vào túi chủ bếp cơm từ thiện ở TP.HCM rồi biến mất

Người đàn ông giấu tên cho biết mới trúng độc đắc nên ủng hộ 100 triệu đồng cho bếp cơm từ thiện của bà Đỗ Thị Tưởng rồi nhanh chóng rời đi.

Trưa 1/12, bà Đỗ Thị Tưởng (57 tuổi, phường Chợ Quán, TP.HCM) đang phát cơm ở cổng Bệnh viện Nhi đồng 1 thì có một người đàn ông đến tìm gặp. Người này nhét vào túi áo bà 100 triệu đồng kèm lời nhắn: "Tôi từng ước mình trúng số để gửi tặng cho chị. Hôm nay tôi gửi số tiền này, nhờ chị nấu cơm cho bà con giúp tôi". Nói rồi, ông rời đi trong chốc lát, không để lại danh tính.

"Tôi chưa từng gặp người đó trước đây, họ đến tìm thì tôi gặp mặt chứ không nghĩ lại được tặng số tiền lớn như vậy", bà Tưởng chia sẻ.

Theo chủ bếp cơm từ thiện, người đàn ông này khoảng độ trung niên, ăn mặc giản dị, nói chuyện lịch sự, chất phác. Đến nay, bà vẫn chưa biết người này có trúng số thật hay không.

"Người đó nói rằng từng đi ngang bếp tôi nhiều lần, thấy tôi và đội nấu đủ món, chia liên tục cho người bệnh và thân nhân nên muốn hỗ trợ", bà kể lại.

Bà Tưởng nhận 100 triệu đồng từ người đàn ông giấu danh tính. Ảnh: Phong Bụi.

Với số tiền 100 triệu đồng được tặng, bà Tưởng có thể nấu được 9-10 bữa ăn, mỗi bữa 500-600 phần gồm đầy đủ cơm, canh, rau và các món mặn như thịt, cá... cho người khó khăn.

"Tôi rất biết ơn và cảm động bởi lòng tốt của người này. Tôi có hỏi tên tuổi và xin chụp một tấm hình nhưng họ nhất định không cho", bà nói.

Câu chuyện người đàn ông gửi 100 triệu để nấu cơm từ thiện rồi bỏ đi trong 10 giây được anh Lê Phong (tài khoản Phong Bụi) chia sẻ lên mạng xã hội, nhanh chóng gây chú ý.

Nhiều người bày tỏ sự nể phục trước lòng hảo tâm của người đàn ông giấu mặt. "Đúng là chuyện cổ tích giữa đời thường", "Một tấm lòng vàng", "Đúng chất người có tâm tốt, làm bằng tất cả tấm lòng mà không cần ai biết", một số tài khoản để lại bình luận.

Bếp cơm 0 đồng do bà Tưởng phụ trách phục vụ hàng trăm suất cơm mỗi ngày. Ảnh: Phong Bụi.

Theo bà Đỗ Thị Tưởng, đây không phải lần đầu tiên bà được tặng số tiền lớn như vậy. Vào tháng 11/2024, một người tên Tú từng quyên góp 100 triệu đồng cho bếp của bà với lý do ông vừa trúng số.

"Lần đầu ông tặng 100 triệu đồng, những lần sau khi thì 10 triệu, 20 triệu đồng. Đến nay, số tiền ông gửi cho bếp cơm đã chạm mốc 300 triệu đồng, tính ra ông ấy trúng số cũng 7 lần rồi", bà nói, nửa thật nửa đùa.

Bếp ăn 0 đồng do bà Tưởng phụ trách hoạt động đã gần 8 năm, chủ yếu phát cơm ở Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Phục hồi chức năng. Ban đầu, một mình bà đảm nhận việc nấu nướng. Về sau, bếp được biết đến nhiều hơn, nhiều tình nguyện viên và người thân bệnh nhân ngỏ ý phụ giúp. Mỗi ngày, bếp phục vụ hàng trăm suất ăn cho người bệnh và thân nhân. Có hôm cao điểm, bếp phát đến hơn 1.000 phần.

"Đâu phải đợi đến khi giàu mới làm việc thiện được. Mình cứ làm rồi lòng tốt sẽ lan toả thôi", bà Tưởng cười hiền.