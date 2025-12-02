2,2 triệu lượt xem cô gái Tuyên Quang lái xe 30 tấn, bốc hàng cứu trợ

Minh Nguyệt tự lái xe tải 30 tấn, vượt hơn 1,300 km đến Phú Yên (Đắk Lắk) phát quà cho người dân. Khoảnh khắc bốc hàng của cô gái gây chú ý.

Khoảnh khắc cô gái Tuyên Quang bốc hàng hóa gây sốt Hình ảnh Nguyễn Thị Minh Nguyệt (29 tuổi, ở xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) phụ giúp lực lượng bộ đội bê hàng hóa cho người dân vùng lũ tại phường Phú Yên (Đắk Lắk) thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng khi đăng tải ngày 1/12.

Khoảng một tuần sau khi các tỉnh miền Trung hứng chịu cơn lũ dữ, các đoàn cứu trợ, mạnh thường quân trên cả nước tiếp tục chung tay gửi hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con tái thiết cuộc sống.

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ngày 1/12 ghi lại khoảnh khắc cô gái trèo lên thùng xe, cùng lực lượng cán bộ địa phương hạ đồ cứu trợ để phát cho người dân miền Trung sau mưa lũ, thu hút khoảng 2,2 triệu lượt xem.

Nguyễn Thị Minh Nguyệt (29 tuổi, ở xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang), cô gái xuất hiện trong video, tỏ ra bất ngờ khi được nhiều người quan tâm trong chuyến từ thiện.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nguyệt cho biết cô cùng chồng vượt hơn 1.300 km, lái xe gần 20 tiếng đồng hồ (chưa tính thời gian nghỉ) từ Tuyên Quang đến phường Phú Yên (Đắk Lắk) và một số khu vực lân cận ngày 29/11, tận tay trao quà từ mạnh thường quân quê nhà, khi chứng kiến hình ảnh khó khăn người dân miền Trung phải chịu đựng trong đợt mưa lũ vừa qua.

"Quãng đường 1,300 km là thử thách lớn nhưng không vì vậy mà tôi từ bỏ. Hành nghề lái xe đã gần 5 năm tròn, chưa cung đường nào là tôi chưa thử sức. Ngoài ra, xuyên suốt hành trình tôi đều có người thương động viên tinh thần nên không có khó khăn nào trên đường là không thể vượt qua", cô nói.

Minh Nguyệt phụ cán bộ địa phương bê hàng cứu trợ. Ảnh: NVCC.

Đến từng điểm, Nguyệt phối hợp lực lượng bộ đội biên phòng, trưởng thôn trao tặng phần quà đến người dân. Theo nữ tài xế, hành trình ban đầu chỉ dừng lại tại xã Tuy An Nam, song cô quyết định mở rộng hỗ trợ một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sau mưa lũ tại xã Tuy An Tây, An Nghiệp.

"Xem hình ảnh buồn một, tận mắt chứng kiến tôi lại xót mười. Nhưng được bà con nhận ra, tôi rất vui xem như quá trình nỗ lực đã được công nhận", Nguyệt nói.

Cô gái 29 tuổi bắt đầu được nhiều người biết đến từ cuối năm 2024 qua kênh TikTok hơn 700.000 lượt theo dõi, chuyên về nội dung lái xe tải và bốc vác hàng hóa. Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nguyệt cho biết đam mê lái xe tải chớm nở khi cô theo chân tài xế chở hàng cho gia đình đi khắp Tuyên Quang vào năm 2020. Cùng năm, Nguyệt thi đỗ bằng lái xe hạng C ngay lần đầu thử sức và bắt đầu hành trình chinh phục tuyến đường xa.

Vợ chồng chị Phương chụp ảnh lưu niệm sau khi hoàn tất chuyến thiện nguyện vào tối 23/11. Ảnh: NVCC.

Không chỉ điều khiển phương tiện tải nặng, Nguyệt còn tự rửa xe, bốc dỡ hàng hóa và kiểm tra, sửa chữa đơn giản khi xảy ra sự cố. Nếu hỏng hóc nặng, cô mới gọi người giúp đỡ.

Ngoài tay lái nữ ở Tuyên Quang, chị Nguyễn Thị Phương (1993, Nghệ An), Ngô Hạnh (1999, Thái Nguyên) cũng là hai nữ tài xế lái xe tải hạng nặng, vận chuyển hàng cứu trợ gây chú ý trong đợt mưa lũ vừa qua.

Trong đó, chị Phương lái xe tải 50 tấn vượt hơn 500 km để mang hàng hóa tới hỗ trợ bà con vùng rốn lũ Phú Yên ngày 23/11. Thời điểm đó, cô gái đến từ Nghệ An vận động bà con tại địa phương, "ai có gì góp nấy", gom đủ một xe tải để hỗ trợ người dân ở vùng ngập sâu.

Cùng thời điểm, vợ chồng Ngô Hạnh cũng lái xe tải 30 tấn từ Thái Nguyên xuống Hà Nội, tập kết nhận thêm hàng hóa sau đó di chuyển đến Đắk Lắk. Tổng cộng 45 tấn hàng, trong đó có hơn 40 tấn gạo cùng một số nhu yếu phẩm khác được gửi đến tay bà con miền Trung.