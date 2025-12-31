Cô dâu miền Tây tái hiện ảnh cưới bố mẹ 31 năm trước gây sốt

Chúc Bình bất ngờ gây sốt mạng xã hội khi diện chiếc váy mang phong cách xưa, lấy cảm hứng từ đám cưới của cha mẹ.

Chúc Bình tái hiện hình ảnh giống mẹ ngày xưa trong dịp trọng đại.

Không chủ ý trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, Chúc Bình (sinh năm 2000, Vĩnh Long) vẫn bất ngờ “nổi tiếng” chỉ sau bài đăng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc đời thường. Trong loạt ảnh đám hỏi, cô dâu trẻ diện chiếc váy cưới màu xanh có giá vỏn vẹn 100.000 đồng.

Chúc Bình thừa nhận cô khá bất ngờ trước phản ứng tích cực từ mọi người. “Tôi khá sốc, không nghĩ mọi người lại yêu thích chiếc váy ấy nhiều đến thế”, cô nói với Tri Thức - Znews.

Trong khi đó, Thái Tài (sinh năm 2000, TP.HCM), chồng Chúc Bình, thấy vui vẻ khi hình ảnh đám hỏi của hai vợ chồng được lan tỏa.

Ban đầu, Chúc Bình chỉ đăng ảnh để lưu giữ kỷ niệm riêng của hai người trên trang cá nhân khoảng 100 lượt theo dõi. Không ngờ, chính sự mộc mạc, chân thật cùng chiếc váy “giá rẻ bất ngờ” lại chạm đến cảm xúc của nhiều người.

Đám hỏi độc lạ

Chúc Bình và Thái Tài quen nhau từ cuối năm lớp 12, đến nay đã gần 8 năm bên nhau. Quãng thời gian đủ dài khiến cả hai càng trân trọng nhau và dành suốt 7 tháng để chuẩn bị cho lễ ăn hỏi.

Nhờ sự ủng hộ từ gia đình hai bên, cặp đôi có toàn quyền quyết định mọi thứ. Khi ý tưởng thống nhất, cả hai chủ động trình bày mong muốn với cha mẹ và nhận lại sự tin tưởng, đồng thuận.

Chúc Bình quyết định tái hiện một lễ đính hôn mang phong cách xưa, như cách lưu giữ ký ức và tri ân tình yêu bền bỉ của ba mẹ.

Nguồn cảm hứng cho đám hỏi đến từ cuốn album cưới của cha mẹ mà Chúc Bình mê mẩn từ nhỏ. Những bức ảnh chụp tại miền Tây năm 1994 gợi lại không khí đám cưới giản dị, ấm áp của thế hệ trước.

Mỗi lần nhìn mẹ diện chiếc áo cưới nổi bật, trang điểm rạng rỡ, nở nụ cười hạnh phúc là một lần Chúc Bình cảm thấy vui. "Trong ngày trọng đại của mình, tôi muốn tái hiện những nét độc đáo ấy. Một đám hỏi với phong cách xưa xen lẫn vài chi tiết hiện đại là điều tôi ấp ủ", cô chia sẻ.

Từ những chi tiết nhỏ nhất, mọi thứ đều được Chúc Bình và Thái Tài tính toán kỹ lưỡng để vừa chỉn chu, vừa phù hợp với ngân sách đặt ra.

Trong quá trình chuẩn bị, hai vợ chồng cùng nhau đi thử đồ cưới, chọn vải, đặt may áo dài, may vest và lên kế hoạch chi tiết cho từng hạng mục. Dù không tránh khỏi những lúc căng thẳng, bất đồng hay mệt mỏi vì lần đầu đứng ra tổ chức một sự kiện lớn, Chúc Bình cho biết cô luôn cảm thấy yên tâm vì có chồng ở bên.

“Anh luôn ủng hộ, tin tưởng và đứng sau mọi ý tưởng của tôi. Điều đó khiến tôi thấy mình may mắn”, cô nói.

Chúc Bình đã có một đám hỏi đáng nhớ, được hôn phu hết lòng ủng hộ.

Chiếc váy đặc biệt

Sau hơn nửa năm dày công chuẩn bị, đám hỏi của Chúc Bình được tổ chức theo phong cách xưa, xen kẽ một vài chi tiết hiện đại đúng như mong muốn của cô dâu. Chúc Bình tự chọn vải, đặt may áo dài cưới mang hơi hướm cổ điển, trong khi chú rể cũng may riêng một bộ vest đồng điệu.

"Lúc đầu, khi tôi mua chiếc váy xanh, anh nói sến dữ vậy, rồi cười thôi. Tôi bảo anh cứ đợi đến đám hỏi sẽ thấy nó đặc biệt. Tôi tin nó độc đáo và mong anh cũng tin tôi”, cô gái sinh năm 2000 kể.

Bên cạnh áo dài, Chúc Bình còn diện thêm 2 chiếc váy trong ngày lễ: một chiếc váy trắng với kiểu dáng và voan cài đầu gợi hình ảnh cô dâu thời xưa, và chiếc váy xanh dương, món đồ 100.000 đồng đã vô tình đưa câu chuyện của cô lan tỏa trên mạng xã hội.

Chiếc váy xanh dương 100.000 đồng gây sốt mạng xã hội của Chúc Bình.

Về không gian, lễ đính hôn được chăm chút kỹ lưỡng với phông nền họa tiết cổ điển, cùng những vật dụng quen thuộc như ấm trà, đòn gánh, bàn tre, máy may, đèn dầu. Tất cả món đồ này từng xuất hiện trong đám cưới của cha mẹ Chúc Bình cách đây 31 năm, tạo nên sự kết nối đầy cảm xúc giữa quá khứ và hiện tại.

Sau đám hỏi, Chúc Bình cho biết cô không hối tiếc điều gì. Nỗi buồn lớn nhất là sự vắng mặt của ông ngoại vì vấn đề sức khỏe.

Sinh ra trong gia đình không quá khá giả, Chúc Bình vẫn cảm thấy đủ đầy khi luôn có cha mẹ yêu thương hết mực. Sự đồng hành của gia đình và đặc biệt là sự tin tưởng của chồng trong ngày trọng đại là điều cô trân quý nhất.

Lễ cưới của Chúc Bình sẽ diễn ra vào cuối tuần này tại Vĩnh Long. Sau hôn lễ, cả hai dự định bắt đầu cuộc sống hôn nhân trong một tổ ấm riêng ở TP.HCM.