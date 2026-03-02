Dubai hóa 'thành phố ma'

|
Vào mùa cao điểm du lịch, các bãi biển và trung tâm thương mại tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) thường chật kín người. Tuy nhiên, khung cảnh quen thuộc ấy đã thay đổi rõ rệt trong cuối tuần này. Nhiều tuyến đường trở nên vắng vẻ, bầu trời không còn cảnh máy bay liên tục cất và hạ cánh như thường lệ. Tại khu Dubai Marina, nơi vốn nhộn nhịp với du thuyền và các bữa tiệc trên thuyền, không khí trở nên tĩnh lặng bất thường trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát từ sáng 28/2. Ảnh: CNN.
|
Với nhiều cư dân, sự yên ắng này gợi nhớ đến thời kỳ phong tỏa vì Covid-19 cách đây 6 năm, khi một trong những trung tâm trung chuyển hàng không sôi động nhất thế giới bỗng rơi vào im lặng. Khi đó, trường học chuyển sang hình thức trực tuyến, các gia đình ở trong nhà và nhịp sống đô thị chững lại. Paul Devitt, quay phim của CNN tại Abu Dhabi, cho biết khung cảnh hiện tại "giống như những ngày Covid: yên tĩnh, nắng đẹp, chim hót, không có tiếng xe cộ hay máy bay". Ảnh: Reuters.
|
Trước diễn biến căng thẳng, một số người dân tranh thủ đến siêu thị mua thêm thực phẩm dự trữ. Các ứng dụng giao hàng tạp hóa ghi nhận tình trạng giao chậm do nhu cầu tăng cao. Ở những khu phố vốn đông đúc đến tận tối muộn, đường sá nay thưa thớt người qua lại. Ảnh: Reuters.
|
Khi không phận UAE tạm thời đóng cửa, một số cư dân đã lái xe đến những khu vực yên tĩnh hơn trong nước. Tại Hatta, gần biên giới Oman, một khách sạn đã chuyển phòng hội nghị thành nơi trú tạm cho các du khách đã trả phòng nhưng chưa thể rời đi vì chuyến bay bị gián đoạn. Một số khách mới đến cho biết họ đưa gia đình rời khỏi những khu vực ở Dubai từng ghi nhận các vụ tấn công. Ảnh vệ tinh chụp cảng Jebel Ali tại Dubai ngày 1/3 cho thấy một bến neo tàu bị cháy sau khi mảnh vỡ từ một tên lửa bị đánh chặn rơi xuống khu vực này. Ảnh: Planet Labs PBC.
|
Ngoài ra, một số người lựa chọn lái xe sang Oman - quốc gia trong khu vực ban đầu được cho là chưa bị ảnh hưởng bởi các cuộc không kích của Iran hôm 28/2. Tuy nhiên, đến ngày 1/3, giới chức Oman thông báo 2 máy bay không người lái đã nhằm vào một cảng biển tại nước này. Ảnh: Reuters.
|
Dubai từ lâu được biết đến là thành phố an toàn và ổn định, song không có hệ thống hầm trú bom công cộng. Trong bối cảnh hiện nay, nhiều cư dân đã qua đêm tại các bãi đỗ xe ngầm. Các bậc phụ huynh tìm cách trấn an con nhỏ, hạn chế để các em hoảng sợ trước những tiếng nổ vang lên trên bầu trời. Trong ảnh là khói bốc lên từ cảng Jebel Ali sau một cuộc tấn công của Iran, diễn ra tiếp sau các đợt không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, tại Dubai. Ảnh: Reuters.
|
Một số người nói với con rằng đó là pháo hoa hoặc tiếng đại bác mừng Ramadan - nghi thức thường diễn ra vào thời điểm iftar (bữa ăn xả chay) tại các quốc gia Hồi giáo). Paul Devitt cho biết gia đình anh cũng giải thích với con gái 6 tuổi rằng đó là "pháo hoa mừng Ramadan" vì âm thanh vang lên khá gần. Khi nghe những tiếng nổ lớn, bé thậm chí còn cười và tỏ ra thích thú, trong khi anh chạy ra ngoài với máy quay để ghi lại các vệt khói trên bầu trời. Ảnh: Reuters.
