Dubai hóa 'thành phố ma'

Khi không phận UAE tạm thời đóng cửa, một số cư dân đã lái xe đến những khu vực yên tĩnh hơn trong nước. Tại Hatta, gần biên giới Oman, một khách sạn đã chuyển phòng hội nghị thành nơi trú tạm cho các du khách đã trả phòng nhưng chưa thể rời đi vì chuyến bay bị gián đoạn. Một số khách mới đến cho biết họ đưa gia đình rời khỏi những khu vực ở Dubai từng ghi nhận các vụ tấn công. Ảnh vệ tinh chụp cảng Jebel Ali tại Dubai ngày 1/3 cho thấy một bến neo tàu bị cháy sau khi mảnh vỡ từ một tên lửa bị đánh chặn rơi xuống khu vực này. Ảnh: Planet Labs PBC.