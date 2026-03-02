Giới nhà giàu Dubai tưởng nhầm tên lửa Iran là pháo hoa

Dubai bất ngờ rung chuyển bởi các đợt tấn công tên lửa từ Iran, khiến sân bay tê liệt, du khách mắc kẹt và người dân sống trong những giờ phút lo lắng chưa từng có.

Khói bốc lên trời Dubai sau các cuộc tấn công. Ảnh: Muskaan Kataria.

Trong hai ngày qua, người dân Dubai chủ yếu ở trong nhà khi thành phố của họ hứng các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Đây là một phần trong chiến dịch do Iran phát động trên khắp khu vực nhằm đáp trả các cuộc tấn công quy mô lớn và vẫn đang tiếp diễn do Mỹ và Israel thực hiện nhằm vào nước này.

Nhiều khách sạn hạng sang và sân bay chính của Dubai đã bị hư hại, theo BBC.

Khách sạn hư hại, sân bay tê liệt

Cư dân Becky Williams cho biết bà đã nhìn thấy khoảng 15 quả tên lửa được phóng lên từ phía sau nhà mình. Đây là các tên lửa đánh chặn do lực lượng phòng không UAE sử dụng để ngăn chặn các vật thể bay từ Iran.

Bà nói có thể nghe rõ tiếng đánh chặn trên bầu trời. Tuy nhiên, gia đình bà vẫn giữ bình tĩnh và tin tưởng quân đội UAE có thể bảo vệ không phận. Bà tin rằng tình hình này sẽ sớm qua đi.

Tại Palm Jumeirah, quần đảo nhân tạo nổi tiếng với các khu nghỉ dưỡng dành cho giới thượng lưu của Dubai, khách sạn năm sao Fairmont The Palm bị ảnh hưởng bởi một vụ nổ lớn. Giới chức cho biết mảnh vỡ từ một máy bay không người lái bị đánh chặn đã gây ra một đám cháy nhỏ ở mặt ngoài khách sạn Burj Al Arab.

Natalia Veremeenko, người đang lưu trú gần Fairmont The Palm, đã rất bất ngờ vì không hề nghe thấy tiếng còi báo động trước vụ nổ. "Lúc đầu chúng tôi còn tưởng đó là pháo hoa", cô kể.

Một cư dân khác nhận định những gì Dubai trải qua trong 24 giờ chỉ là một phần nhỏ so với tình cảnh ở các vùng chiến sự, song sự việc vẫn khiến nhiều người thay đổi cách nhìn về mức độ an toàn của thành phố.

Satya Jaganathan, 35 tuổi, cho biết kế hoạch leo núi cuối tuần của cô đã bị hủy bỏ. Gia đình chị gái cô cùng thú cưng phải trú ẩn trong căn hộ do sống gần cảng Jebel Ali. Hôm 28/2, giới chức xác nhận mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn trên không đã gây cháy tại một bến neo tàu ở cảng này.

Jaganathan mô tả không khí nhìn chung vẫn tương đối yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ lớn sau vài giờ. "Tuy vậy, cũng thật là rợn người vì đây không phải Dubai mà tôi từng quen".

Sân bay quốc tế Dubai cũng bị hư hại trong một sự cố được giới chức xác nhận. Hàng nghìn chuyến bay đến và đi Trung Đông bị hủy hoặc hoãn, tạo ra một trong những đợt gián đoạn hàng không nghiêm trọng nhất kể từ đại dịch Covid-19.

Mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn trên không đã gây ra hỏa hoạn tại một bến tàu ở cảng Jebel Ali của Dubai. Ảnh: Reuters.

Một người thiệt mạng và 11 người khác bị thương tại các sân bay ở Dubai và Abu Dhabi. Ngoài UAE, các vụ tấn công cũng được ghi nhận tại Qatar, Bahrain và Kuwait.

Judy Trotter, du khách, dự định trở về London (Anh) vào hôm 2/3 nhưng khi đến sân bay được thông báo toàn bộ chuyến bay đã bị hủy. Bà cho biết có hàng nghìn người mắc kẹt tại sân bay, nhiều người lo lắng vì lỡ việc quan trọng, thậm chí có người không thể về dự tang lễ.

Khoảng 1.000 hành khách bị kẹt được bố trí lưu trú tại khách sạn và được khuyến cáo tránh xa cửa sổ. Trotter cho biết khách sạn có nhiều cửa kính nên khiến mọi người lo lắng, đồng thời họ nghe thấy nhiều tiếng tên lửa trong ngày.

Kate Fischer, du khách khác đến từ Anh, cho biết gia đình cô rất sợ hãi. Tối 28/2, khi các con ngủ, cô và chồng chuẩn bị sẵn túi đồ khẩn cấp. Cô cũng làm ướt áo choàng và khăn phòng để phòng trường hợp phải thoát ra ngoài khi có cháy trong đêm.

"Thật là một trải nghiệm kỳ lạ bởi mọi người đang cố gắng tận hưởng kỳ nghỉ và giải trí cho con cái của họ, trong khi chúng ta có thể nhìn thấy khói bốc lên từ các khu vực gần đó", cô nói.

Trong số những người phải trú ẩn có Vicky Pattison - thí sinh chương trình Strictly Come Dancing. Cô đang nghỉ dưỡng cùng chồng thì chuyến bay sang Australia bị hủy.

Nỗi sợ của người mắc kẹt

Teigan McFadden, phụ nữ đến từ Belfast (Bắc Ireland), sang Dubai du lịch như món quà sinh nhật. Cô hiện ở lại một mình sau khi người bạn đi cùng đã rời đi sớm.

Cô kể rằng hôm 28/2, khi đang ở bên ngoài, cô thấy một quả tên lửa bị đánh chặn giữa không trung. Khi trở về phòng khách sạn, tòa nhà rung chuyển và cô nhìn thấy mảnh vỡ bay khắp nơi bên ngoài cửa sổ.

Cô kể rằng mình đã bật khóc và lên cơn hoảng loạn. Cô nghĩ rằng mình sẽ chết và gọi điện cho mẹ để nói lời tạm biệt. Chuyến bay của cô dự kiến khởi hành vào ngày 3/3 nhưng chưa rõ có thể cất cánh hay không.

Teigan McFadden, 21 tuổi, đang đi nghỉ mát ở Dubai. Ảnh: Teigan McFadden.

Trong bối cảnh đó, giới chức khuyến cáo công dân Anh và Ireland tại Trung Đông đăng ký thông tin với cơ quan chức năng.

Bộ trưởng Ngoại giao Ireland Helen McEntee kêu gọi công dân áp dụng chiến lược "trú ẩn tại chỗ". Bà cho biết hàng trăm người đã đăng ký chỉ trong một ngày và khuyến cáo không nên tìm cách rời đi bằng đường bộ sang nước láng giềng như Oman trong thời điểm này. Theo bà, đây là cách tiếp cận chung của các nước EU.

Trong khi đó, Bill Robinson (cư dân sinh sống tại Dubai 15 năm) cho biết dù nhiều tên lửa và máy bay không người lái bị bắn hạ, cuộc sống ở một số khu vực vẫn diễn ra tương đối bình thường. Ông kể rằng có thời điểm mọi người vẫn bơi ở hồ, nhưng nhanh chóng rời đi khi thêm tên lửa xuất hiện.

Ông cho biết con gái mình thường ở dưới tầng hầm vì lo ngại. Tuy vậy, nhiều người bạn Ireland của ông lại tỏ ra bình thản.

Zach Cairns, làm việc tại Dubai 6 năm, cho biết anh nghe tiếng nổ trước khi có thông báo chính thức từ chính quyền địa phương. Theo anh, tâm lý chung là cẩn trọng nhưng vẫn tiếp tục sinh hoạt như thường ngày, với niềm tin rằng hệ thống phòng thủ của UAE đủ mạnh để bảo đảm an toàn.

Cô gái Việt hốt hoảng khi tên lửa bay vèo trên bầu trời Doha Đoạn video do Nhung Nhung (tiếp viên hàng không hiện có mặt tại Doha, Qatar) ghi lại tối 28/2 cho thấy nhiều tên lửa bay qua không phận nước này và phát nổ trên không trung.