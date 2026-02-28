Cảnh người dân Israel ồ ạt tìm hầm trú ẩn

Tại Jerusalem, Tel Aviv và Haifa, đàn ông, phụ nữ và trẻ nhỏ vội vã chạy vào các tòa nhà gần nhất để tránh nguy cơ tên lửa từ Iran. Diễn biến này xảy ra sau các cuộc không kích do Israel và Mỹ tiến hành nhằm vào Iran trong đêm trước đó. Sau những tiếng nổ lớn vang lên, nhiều người dân tại các khu vực này được cho là đã rời khỏi nhà để tìm nơi trú ẩn an toàn. Ảnh: THX.