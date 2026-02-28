Cảnh người dân Israel ồ ạt tìm hầm trú ẩn

|
Sáng 28/2, còi báo động vang lên tại nhiều thành phố lớn ở Israel, cảnh báo nguy cơ không kích. Âm thanh dồn dập khiến người dân lập tức tìm nơi trú ẩn theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Ảnh: Reuters.
Tại Jerusalem, Tel Aviv và Haifa, đàn ông, phụ nữ và trẻ nhỏ vội vã chạy vào các tòa nhà gần nhất để tránh nguy cơ tên lửa từ Iran. Diễn biến này xảy ra sau các cuộc không kích do Israel và Mỹ tiến hành nhằm vào Iran trong đêm trước đó. Sau những tiếng nổ lớn vang lên, nhiều người dân tại các khu vực này được cho là đã rời khỏi nhà để tìm nơi trú ẩn an toàn. Ảnh: THX.
Tại Israel, một loạt bệnh viện lớn thông báo chuyển sang vận hành dưới lòng đất sau khi Bộ Y tế nước này ban bố mức báo động cao nhất đối với toàn bộ hệ thống y tế. Bệnh nhân đang điều trị được di chuyển xuống tầng hầm và bãi đỗ xe ngầm để tránh các khu vực trống trải. Nhân viên y tế và an ninh hỗ trợ đẩy giường bệnh đến nơi trú ẩn an toàn hơn, bảo đảm hoạt động điều trị không bị gián đoạn. Ảnh: Reuters.
Khắp các đô thị, từ lối đi bộ, bãi đỗ xe ngầm đến khu vực dưới gầm cầu vượt, người dân tìm chỗ trú ẩn trước nguy cơ bị tấn công. Tại khu vực gần Latrun, một phụ nữ bế theo con nhỏ đứng trú dưới cầu đường cao tốc. Ảnh: Reuters.
Ở thành phố cảng Haifa, người dân di chuyển xuống các hầm trú ẩn dưới lòng đất theo hướng dẫn của lực lượng phòng vệ dân sự. Tại Tel Aviv, nhiều người tập trung trong các hầm trú bom khi còi cảnh báo tiếp tục vang lên. Ảnh: Reuters.
Ông Tzvika Tesler, đại diện Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa thuộc Israel Defense Forces, cho biết cơ quan này đang "triển khai mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm người dân được cảnh báo kịp thời" trước các nguy cơ an ninh. Nhà chức trách khuyến cáo người dân ở gần khu trú ẩn an toàn và tuân thủ nghiêm các hướng dẫn phòng vệ dân sự. Ảnh: Reuters.
Sau đòn tấn công của Israel nhằm vào các mục tiêu tại Iran, Tehran đã phóng tên lửa đáp trả. Tại miền Bắc Israel, ít nhất một người đàn ông bị thương khi một tòa nhà 9 tầng trúng đạn trong bối cảnh các tên lửa bị hệ thống phòng không đánh chặn. Chính quyền địa phương kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, hạn chế di chuyển không cần thiết khi tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp. Ảnh: Reuters.
