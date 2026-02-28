Iran tuyên bố mang đến 'bài học lịch sử' cho cả Israel và Mỹ

Quân đội Iran tuyên bố sẽ đưa ra “bài học mang tính lịch sử” cho Israel và Mỹ sau các cuộc tấn công nhằm vào một số thành phố của nước này ngày 28/2.

Ông Abolfazl Shekarchi, người phát ngôn của Lực lượng vũ trang Iran. Ảnh: X/The Middle Eastern

Theo truyền thông nhà nước Iran, người phát ngôn cấp cao của Lực lượng Vũ trang Iran, Chuẩn tướng Abolfazl Shekarchi, cảnh báo bất kỳ căn cứ nào trong khu vực hỗ trợ Israel đều có thể trở thành mục tiêu tấn công của Iran.

“Như chúng tôi đã nhiều lần khẳng định, mọi căn cứ ở bất cứ đâu trong khu vực nếu hỗ trợ Israel cũng đều trở thành mục tiêu của Iran và các lực lượng vũ trang của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không do dự”, ông Shekarchi cho hay.

Tờ New York Times dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iraq cho hay Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã điện đàm với Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein để thông báo rằng Iran dự kiến nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Một trong những căn cứ này nằm tại khu vực Kurdistan ở miền bắc Iraq. Tuyên bố của phía Iraq cho biết ông Araghchi đã “làm rõ rằng các cuộc tấn công không nhằm vào các quốc gia liên quan, mà chỉ giới hạn ở các mục tiêu quân sự”.

Trước đó cùng ngày, truyền thông quốc tế đưa tin các lực lượng của Iran đã tấn công căn cứ hải quân của Mỹ tại Bahrain, sau khi hàng chục tên lửa đạn đạo được phóng về phía Israel nhằm đáp trả vụ tấn công trước đó cùng ngày của nước này nhằm vào nước quốc gia Hồi giáo này. Iran đồng thời tuyên bố “đưa vào tầm ngắm” tất cả các căn cứ quân sự và lợi ích của Mỹ tại Trung Đông.

Một số nguồn tin đã xác nhận về các vụ nổ tại Bahrain, được cho là có thể do tên lửa của Iran.

Cùng ngày, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó đã triển khai đợt đáp trả đầu tiên gồm thiết bị bay không người lái và tên lửa nhằm vào Israel.

Trong cuộc họp báo ngày 28/2, quan chức này nhấn mạnh những cá nhân tham gia chỉ đạo các cuộc tấn công, thúc đẩy bạo lực hoặc trực tiếp triển khai kế hoạch nhằm vào Israel có thể bị xem là mục tiêu hợp pháp nếu họ là một phần của bộ máy tác chiến.

“Việc các lãnh đạo tham gia vào hoạt động quân sự mang tính tấn công có thể khiến họ nằm trong phạm vi mục tiêu, song trọng tâm vẫn là các mục tiêu quân sự”, quan chức Israel nói với các phóng viên.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh hai nguồn tin Israel am hiểu chiến dịch cho biết với CNN rằng các cuộc không kích đã nhằm vào một số nhân vật cấp cao của Iran, bao gồm lãnh tụ tối cao, tổng thống và chỉ huy lực lượng vũ trang nước này.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi thay đổi chính quyền tại Iran, đồng thời thúc giục người dân Iran “giành lại quyền kiểm soát chính phủ” trong một thông điệp video được công bố sau khi các chiến dịch quân sự của Mỹ kết thúc.