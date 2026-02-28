Không phận tê liệt, Iran mất kết nối Internet diện rộng

Ngành hàng không và dịch vụ Internet ở Iran lâm vào tình trạng đình trệ trên diện rộng do ảnh hưởng từ đợt không kích của Mỹ và Israel nhắm vào nhiều thành phố trên khắp Iran hôm 28/2.

Hai chuyến bay của Malaysia Airlines từ Kuala Lumpur đi Trung Đông đã phải quay đầu hoặc chuyển hướng trong tối 27/2, sau khi nhận được cảnh báo giữa hành trình về nguy cơ an ninh không phận liên quan đến căng thẳng Israel-Iran. Thông tin được hãng thông tấn Bernama của Malaysia dẫn tuyên bố từ hãng hàng không.

Theo đó, chuyến bay MH160 khởi hành từ Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur (KLIA) đi Doha đã quay trở lại điểm xuất phát, trong khi chuyến MH156 đi Jeddah được chuyển hướng hạ cánh xuống Chennai (Ấn Độ) trước khi bay về Kuala Lumpur.

Dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay FlightAware cho thấy MH156 rời Kuala Lumpur lúc khoảng 19h13 ngày 27/2 (giờ địa phương), hạ cánh tại Chennai giữa hành trình và trở về Kuala Lumpur vào khoảng 8h47 sáng 28/2. Chuyến MH160 rời Kuala Lumpur lúc 21h40 ngày 27/2 và hạ cánh trở lại lúc 3h36 sáng hôm sau.

Trong tuyên bố ngày 28/2, Malaysia Airlines cho biết các quyết định này được thực hiện "phù hợp với các quy trình chuyển hướng tại khu vực xung đột đã được thiết lập". Hãng nhấn mạnh đây là biện pháp phòng ngừa sau khi có khuyến cáo giữa chuyến bay về rủi ro gia tăng đối với không phận khu vực.

Các chuyến bay từ Malaysia đến Iran đã bị tạm hoãn hoặc đổi hướng từ trước khi đợt không kích do Mỹ và Israel tiến hành diễn ra. Ảnh: Reuters.

Diễn biến trên xảy ra ngay trước khi Israel và Mỹ được cho là tiến hành một đợt không kích nhằm vào nhiều thành phố trên khắp Iran, trong đó có thủ đô Tehran.

Người dân khu vực bị ảnh hưởng bởi đợt không kích tại Iran tìm nơi trú ẩn. Ảnh: Reuters.

Hãng tin Reuters dẫn truyền thông Iran cho biết đã có các vụ nổ tại Tehran, trong khi còi báo động vang lên khắp Israel vào khoảng 8h15 sáng 28/2 theo giờ địa phương, như một cảnh báo chủ động về nguy cơ tên lửa.

Trước tình hình an ninh leo thang, Israel tuyên bố đóng cửa không phận đối với các chuyến bay dân sự và yêu cầu người dân không đến các sân bay trong nước. Reuters cũng dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào các mục tiêu tại Iran, với chiến dịch có thể kéo dài nhiều ngày.

Cùng lúc đó, Kuwait, quốc gia cũng nằm trong khu vực Vịnh Ba Tư với Iran, đã quyết định tạm dừng toàn bộ chuyến bay tới Iran do không phận nước này đã đóng cửa bởi ảnh hưởng từ đợt không kích, theo Reuters.

Không phận Iran vắng bóng máy bay. Ảnh: Flightradar24.

Tương tự Iran, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng thông báo đóng cửa không phận trong ngày 28/2.

Bên cạnh hàng không, một ngành dịch vụ thiết yếu khác là Internet cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đợt không kích của Mỹ và Israel.

Dữ liệu từ tổ chức giám sát an ninh mạng NetBlocks, vào thời điểm các cuộc không kích mới diễn ra, mức độ hoạt động Internet ở Iran chỉ đạt khoảng 54% so với mức thông thường.

Vào cuối ngày 28/2, NetBlocks báo cáo rằng gần như toàn bộ hoạt động Internet trên lãnh thổ Iran đã bị gián đoạn với mức độ kết nối chỉ đạt khoảng 4% mức thông thường.