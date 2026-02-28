Hình ảnh hỗn loạn bao trùm khi Mỹ - Israel tấn công Iran

Trong bối cảnh cuộc không kích nhắm vào nhiều thành phố của Iran, bao gồm thủ đô Tehran, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Iran thay đổi thể chế, đồng thời cáo buộc chính quyền nước này đang nỗ lực khôi phục chương trình hạt nhân từng được cho là đã bị Mỹ phá hủy. Ảnh: Middle East Images.