Hình ảnh hỗn loạn bao trùm khi Mỹ - Israel tấn công Iran

Trong bối cảnh cuộc không kích nhắm vào nhiều thành phố của Iran, bao gồm thủ đô Tehran, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Iran thay đổi thể chế, đồng thời cáo buộc chính quyền nước này đang nỗ lực khôi phục chương trình hạt nhân từng được cho là đã bị Mỹ phá hủy. Ảnh: Middle East Images.
Quân đội Mỹ và Israel đã lên kế hoạch chuẩn bị cho một cuộc không kích kéo dài nhiều ngày, CNN dẫn hai nguồn tin cho biết. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Trump mô tả chiến dịch không kích có quy mô "khổng lồ" và "kéo dài", đồng thời lưu ý rằng tồn tại khả năng một số công dân Mỹ có thể thiệt mạng trong chiến dịch không kích. Ảnh: Reuters.
Truyền thông nhà nước Iran ngày 28/2 cũng đưa tin rằng "hàng chục" tên lửa đạn đạo đã được phóng đi về hướng Israel. Hãng tin Press TV ước tính con số rơi vào khoảng "30-75" tên lửa đạn đạo. Ảnh: Reuters.
Một đoạn video được CNN đăng tải cho thấy đã phát hiện khói bốc lên từ hướng một căn cứ tình báo của Iran ở thủ đô Tehran. Ảnh: Reuters.
Một nguồn tin Israel nói với CNN rằng Tel Aviv đã chuẩn bị một chiến dịch kéo dài nhiều ngày "hoặc hơn nếu cần thiết" nhắm vào việc không kích các thành phố ở Iran. Ảnh: Reuters.
Người dân khu vực bị ảnh hưởng bởi đợt không kích tại Iran tìm nơi trú ẩn. Ảnh: Reuters.
Ít nhất một người đàn ông bị thương sau khi một tòa nhà 9 tầng ở miền bắc Israel trúng đạn trong bối cảnh các tên lửa từ Iran bị đánh chặn. Nạn nhân được cho là bị mảnh văng từ tên lửa đánh chặn gây thương tích nhẹ. Ảnh: Telegram.
Sau khi Israel tấn công, Iran phóng tên lửa đáp trả. Người dân Israel di chuyển vào một hầm trú ẩn dưới lòng đất tại Haifa, miền bắc Israel, ngày 28/2. Ảnh: Reuters.