Việt Nam phát khuyến cáo khẩn tới cộng đồng tại Israel

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sáng 28/2 đã phát đi thông báo khẩn gửi cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại sở tại, đề nghị nâng cao cảnh giác và tuân thủ nghiêm các quy định an toàn của chính quyền địa phương.

Người dân Israel di chuyển trên đường phố ở Jerusalem ngày 28/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông tin từ Đại sứ quán, sáng 28/2, Israel tiến hành tấn công phủ đầu nhằm vào một số mục tiêu quân sự và hạ tầng chiến lược của Iran. Trên cơ sở đánh giá tình hình, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel đã quyết định chuyển trạng thái hoạt động trên phạm vi toàn quốc từ “hoạt động đầy đủ” sang “chỉ duy trì hoạt động thiết yếu”.

Theo đó, toàn bộ hoạt động giáo dục tạm dừng; các hoạt động tụ tập đông người bị cấm; các cơ sở và nơi làm việc ngừng hoạt động, ngoại trừ các dịch vụ thiết yếu. Chính sách này có hiệu lực từ 08h00 ngày 28/2/2026 đến 20h00 ngày 2/3/2026. Người dân được yêu cầu ở gần hầm trú ẩn, theo dõi chặt chẽ các cảnh báo tên lửa và sẵn sàng hành động ngay khi có còi báo động.

Cùng với đó, không phận Israel đã đóng cửa đối với các chuyến bay dân sự cho đến khi có thông báo mới. Tất cả các chuyến bay thương mại đi và đến Israel đều tạm ngừng. Một số Đại sứ quán nước ngoài tại Israel như Mỹ, Anh, Ba Lan… cũng đã khuyến cáo công dân tuân thủ nghiêm hướng dẫn của chính quyền sở tại, hạn chế di chuyển không cần thiết và chuẩn bị phương án rời khỏi Israel khi điều kiện cho phép.

Trước tình hình trên, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản cho bà con, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đề nghị cộng đồng người Việt nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, tuân thủ đầy đủ các quy định và hướng dẫn về biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn của chính quyền sở tại; thường xuyên cập nhật thông tin qua các hội, nhóm người Việt Nam tại Israel để nắm bắt tình hình và trao đổi khi cần thiết.

Thứ hai, hạn chế di chuyển giữa các thành phố trong giai đoạn nhạy cảm; cố gắng lưu trú gần khu vực có hầm trú ẩn; chủ động xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình; sẵn sàng về nước hoặc di chuyển sang nước thứ ba khi được phép.

Thứ ba, duy trì liên hệ thường xuyên với Đại sứ quán. Trong trường hợp khẩn cấp hoặc cần hỗ trợ bảo hộ công dân, đề nghị liên hệ qua đường dây nóng: +972 555 025 616 và +972 508 783 373.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình và kịp thời cập nhật thông tin tới cộng đồng.

Khói bốc lên ở thủ đô Iran khi Israel tấn công Truyền thông nhà nước Iran (IRNA) đưa tin một vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu vực trung tâm thủ đô Tehran, kèm theo cột khói dày đặc bốc lên từ hiện trường, trong bối cảnh Israel tuyên bố phát động một “cuộc tấn công phủ đầu" vào Iran.

