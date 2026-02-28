Ông Trump phát lệnh mở chiến dịch quân sự tấn công Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội rằng Mỹ đã bắt đầu một chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran trong video đăng tải trên mạng xã hội Truth Social.

“Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ các mối đe dọa cận kề từ một nhóm người tàn bạo và cực đoan”, ông Trump tuyên bố trong thông điệp dài khoảng 8 phút.

Theo ông, những hoạt động mà Washington coi là gây hấn từ Tehran đang trực tiếp đe dọa nước Mỹ, binh sĩ Mỹ, các căn cứ ở nước ngoài cũng như các đồng minh trên toàn thế giới.

“Trong suốt 47 năm qua, quân đội của chúng ta và những người vô tội tại rất nhiều quốc gia đã phải đổ máu không ngừng”, ông nói thêm.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng mô tả chiến dịch đang diễn ra là “quy mô lớn và liên tục”, với mục tiêu ngăn chặn Iran gây nguy hiểm cho sinh mạng người Mỹ.

“Quân đội Mỹ đang triển khai một chiến dịch lớn và đang tiếp diễn nhằm ngăn chặn chế độ này đe dọa nước Mỹ và các lợi ích an ninh cốt lõi của chúng ta”, ông nhấn mạnh.

Ông Trump tuyên bố Washington sẽ “phá hủy các tên lửa của họ và xóa sổ toàn bộ ngành công nghiệp tên lửa”.

Đồng thời, ông cáo buộc Iran đang tìm cách khôi phục chương trình hạt nhân sau đợt không kích của Mỹ hồi tháng 6 nhằm vào các cơ sở hạt nhân của nước này.

“Họ đã từ chối mọi cơ hội từ bỏ tham vọng hạt nhân, và chúng ta không thể tiếp tục chịu đựng thêm nữa”, Tổng thống Mỹ khẳng định, cho thấy lập trường cứng rắn của Washington trong bối cảnh căng thẳng leo thang nghiêm trọng.

Dẫu vậy, ông Trump thừa nhận trong đoạn video rằng chiến dịch quân sự của Mỹ bên trong Iran có thể khiến sinh mạng người Mỹ bị đe dọa.

“Sinh mạng của những người hùng Mỹ dũng cảm có thể bị mất đi và chúng ta có thể chịu thương vong - điều đó thường xảy ra trong chiến tranh, nhưng chúng ta làm điều này không chỉ cho hiện tại. Chúng ta làm vì tương lai, và đây là một sứ mệnh cao cả”, ông Trump tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định Washington đã “thực hiện mọi bước có thể” nhằm giảm thiểu rủi ro đối với các binh sĩ và nhân viên Mỹ đang hiện diện trong khu vực, trong bối cảnh nguy cơ đáp trả từ Iran gia tăng.