Phó Tổng thống Vance: Mỹ sẽ không sa lầy nếu tấn công Iran

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định một cuộc tấn công quân sự tiềm tàng nhằm vào Iran sẽ không khiến Washington sa lầy vào một cuộc chiến ở Trung Đông trong nhiều năm.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Ảnh: Reuters

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tập trung lực lượng quân sự lớn tại Trung Đông - mức triển khai được cho là lớn nhất kể từ trước cuộc chiến Iraq năm 2003, đồng thời gia tăng sức ép buộc Tehran nhượng bộ về chương trình làm giàu uranium và tên lửa đạn đạo.

Trong cuộc phỏng vấn với Washington Post, ông Vance đề cập đến những lo ngại về nguy cơ một “cuộc chiến trường kỳ” mới. “Nhiều ý kiến cho rằng chúng ta sẽ tham gia một cuộc chiến ở Trung Đông trong nhiều năm mà không có hồi kết. Điều đó sẽ không thể xảy ra”.

Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo không nên vì những sai lầm trong quá khứ mà trở nên quá do dự trong việc sử dụng sức mạnh quân sự.

“Tôi nghĩ chúng ta phải tránh lặp lại sai lầm. Nhưng tôi cũng cho rằng không nên áp đặt quá nhiều bài học từ quá khứ. Việc một tổng thống từng mắc sai lầm trong một cuộc xung đột không có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ tham gia bất kỳ cuộc xung đột nào nữa”.

Năm 2025, Mỹ đã can dự vào cuộc xung đột Israel - Iran, ủng hộ Israel sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở hạt nhân của Tehran. Washington khi đó hỗ trợ đồng minh trước các đòn đáp trả và thực hiện một số cuộc tấn công vào mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran.

Những người phản đối khả năng mở chiến dịch quân sự mới cho rằng hành động này có thể phục vụ lợi ích của Israel hơn là lợi ích trực tiếp của Mỹ.