Mỹ, Trung Quốc và nhiều nước hối thúc công dân rời Iran ngay lập tức

Ngày 27/2, Mỹ cho phép nhân viên đại sứ quán tại Israel rời đi và yêu cầu thực hiện "ngay hôm nay". Quyết định được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về một cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ vào Iran, khiến tình hình khu vực trở nên bất ổn.

Thông báo được Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee gửi tới phái Bộ Ngoại giao với lý do “vì sự thận trọng tối đa” sau các cuộc họp và trao đổi xuyên đêm, bao gồm cả thảo luận với Bộ Ngoại giao Mỹ.

Đại sứ quán Mỹ tại Israel cũng khuyến nghị những người dự định rời Israel nên đặt vé máy bay ngay, do dự báo nhu cầu rời khỏi nước này có thể tăng mạnh sau động thái của đại sứ quán.

Trong một thông báo công khai sáng 27/2, Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem xác nhận các nhân viên chính phủ không thiết yếu và thân nhân được phép rời Israel vì “những rủi ro an ninh”. Tuy nhiên, thông báo không nêu chi tiết cụ thể. Động thái này chưa đến mức “yêu cầu rời đi bắt buộc” như trường hợp một số nhân viên tại Đại sứ quán Mỹ ở Beirut hồi đầu tuần.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ tới Israel vào ngày 2/3 để thảo luận “một loạt ưu tiên khu vực”, trong đó có vấn đề Iran.

Cùng ngày, ông Rubio cũng đã lên tiếng nhắc lại lời kêu gọi công dân Mỹ đang ở Iran hãy rời đi ngay lập tức. Trong một tuyên bố, ông Marco Rubio khẳng định, chính quyền Iran phải thả tất cả những người Mỹ đang bị giam giữ bất công.

Lo ngại trước nguy cơ bùng phát xung đột giữa Mỹ và Iran, chỉ trong ít giờ qua, hàng loạt quốc gia châu Âu và châu Á đã kêu gọi, thậm chí yêu cầu công dân lập tức rời khỏi Iran, Israel cùng một số nước Trung Đông khác.

Diễn biến này xảy ra sau khi vòng đàm phán mới nhất giữa Washington và Tehran về chương trình hạt nhân của Iran mà không đạt được đột phá rõ ràng. Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang giám sát một đợt tăng cường quân sự lớn tại Trung Đông, được mô tả là quy mô lớn nhất của Mỹ trong nhiều thập kỷ.

Phát biểu với báo giới ngày 27/2, ông Trump lặp lại cảnh báo rằng Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cho biết chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra về hành động quân sự, song nhấn mạnh không muốn phải sử dụng vũ lực song đôi khi buộc phải làm như vậy.

Ông Trump cũng cho biết, ông không hài lòng với các cuộc đàm phán với Iran, cho rằng phía Tehran không đáp ứng với các yêu cầu của Mỹ. Bên cạnh đó, ông cho biết, các quan chức Mỹ sẽ có thêm một cuộc thảo luận nữa diễn ra vào ngày hôm nay.

Cùng ngày, Phó Tổng thống JD Vance đã gặp Ngoại trưởng Oman Badr al-Busaidi tại Washington. Oman là nước trung gian hòa giải các cuộc đàm phán hạt nhân tại Geneva. Sau cuộc gặp, ông al-Busaidi cho biết đã cập nhật cho phía Mỹ về tiến trình thương lượng và bày tỏ hy vọng có những tiến triển quyết định trong những ngày tới, đồng thời khẳng định hòa bình nằm trong tầm tay.