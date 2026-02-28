Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Mỹ, Trung Quốc và nhiều nước hối thúc công dân rời Iran ngay lập tức

  • Thứ bảy, 28/2/2026 06:21 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Ngày 27/2, Mỹ cho phép nhân viên đại sứ quán tại Israel rời đi và yêu cầu thực hiện "ngay hôm nay". Quyết định được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về một cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ vào Iran, khiến tình hình khu vực trở nên bất ổn.

Thông báo được Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee gửi tới phái Bộ Ngoại giao với lý do “vì sự thận trọng tối đa” sau các cuộc họp và trao đổi xuyên đêm, bao gồm cả thảo luận với Bộ Ngoại giao Mỹ.

Đại sứ quán Mỹ tại Israel cũng khuyến nghị những người dự định rời Israel nên đặt vé máy bay ngay, do dự báo nhu cầu rời khỏi nước này có thể tăng mạnh sau động thái của đại sứ quán.

Trong một thông báo công khai sáng 27/2, Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem xác nhận các nhân viên chính phủ không thiết yếu và thân nhân được phép rời Israel vì “những rủi ro an ninh”. Tuy nhiên, thông báo không nêu chi tiết cụ thể. Động thái này chưa đến mức “yêu cầu rời đi bắt buộc” như trường hợp một số nhân viên tại Đại sứ quán Mỹ ở Beirut hồi đầu tuần.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ tới Israel vào ngày 2/3 để thảo luận “một loạt ưu tiên khu vực”, trong đó có vấn đề Iran.

Cùng ngày, ông Rubio cũng đã lên tiếng nhắc lại lời kêu gọi công dân Mỹ đang ở Iran hãy rời đi ngay lập tức. Trong một tuyên bố, ông Marco Rubio khẳng định, chính quyền Iran phải thả tất cả những người Mỹ đang bị giam giữ bất công.

Lo ngại trước nguy cơ bùng phát xung đột giữa Mỹ và Iran, chỉ trong ít giờ qua, hàng loạt quốc gia châu Âu và châu Á đã kêu gọi, thậm chí yêu cầu công dân lập tức rời khỏi Iran, Israel cùng một số nước Trung Đông khác.

Diễn biến này xảy ra sau khi vòng đàm phán mới nhất giữa Washington và Tehran về chương trình hạt nhân của Iran mà không đạt được đột phá rõ ràng. Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang giám sát một đợt tăng cường quân sự lớn tại Trung Đông, được mô tả là quy mô lớn nhất của Mỹ trong nhiều thập kỷ.

Phát biểu với báo giới ngày 27/2, ông Trump lặp lại cảnh báo rằng Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cho biết chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra về hành động quân sự, song nhấn mạnh không muốn phải sử dụng vũ lực song đôi khi buộc phải làm như vậy.

Ông Trump cũng cho biết, ông không hài lòng với các cuộc đàm phán với Iran, cho rằng phía Tehran không đáp ứng với các yêu cầu của Mỹ. Bên cạnh đó, ông cho biết, các quan chức Mỹ sẽ có thêm một cuộc thảo luận nữa diễn ra vào ngày hôm nay.

Cùng ngày, Phó Tổng thống JD Vance đã gặp Ngoại trưởng Oman Badr al-Busaidi tại Washington. Oman là nước trung gian hòa giải các cuộc đàm phán hạt nhân tại Geneva. Sau cuộc gặp, ông al-Busaidi cho biết đã cập nhật cho phía Mỹ về tiến trình thương lượng và bày tỏ hy vọng có những tiến triển quyết định trong những ngày tới, đồng thời khẳng định hòa bình nằm trong tầm tay.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

VOV

Mỹ Donald Trump Israel Trung Quốc Mỹ Trung Đông Iran Mỹ chiến tranh Iran Israel căng thẳng Mỹ Iran Mỹ nhân viên đại sứ

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

Đọc tiếp

Thong diep bat ngo cua My ve Iran hinh anh

Thông điệp bất ngờ của Mỹ về Iran

18 giờ trước 15:02 27/2/2026

0

Chính quyền Trump phát đi tín hiệu đan xen giữa đe dọa quân sự và để ngỏ đối thoại với Iran, trong khi Quốc hội Mỹ yêu cầu được tham vấn trước mọi quyết định sử dụng vũ lực.

Chien dich hang ty USD cua My nham vao Iran hinh anh

Chiến dịch hàng tỷ USD của Mỹ nhằm vào Iran

5 giờ trước 04:00 28/2/2026

0

Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông để răn đe Iran đang tiêu tốn khoản ngân sách khổng lồ, giữa lúc cử tri Mỹ đặc biệt quan tâm tới nền kinh tế.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý