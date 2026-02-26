Iran gấp rút vận chuyển dầu trước lo ngại Mỹ tấn công

Iran đã tăng gấp ba lần tốc độ bốc dỡ dầu lên tàu chở dầu trong những ngày gần đây khi Tehran gấp rút đưa dầu của mình ra khỏi Vịnh Ba Tư trước nguy cơ leo thang căng thẳng hơn nữa với Mỹ.

Dựa trên dữ liệu của Kpler được Bloomberg ngày 26/2 trích dẫn, xuất khẩu dầu thô từ trung tâm xuất khẩu chính của Iran trên đảo Kharg đã tăng vọt lên 20,1 triệu thùng trong giai đoạn từ ngày 15 - 20/2.

Tốc độ bốc dỡ hàng tại đảo Kharg, nơi xử lý gần như toàn bộ khối lượng xuất khẩu dầu của Iran, đã cao gấp ba lần trong giai đoạn từ ngày 15 - 20/2 so với giai đoạn từ ngày 15 - 20/1. Lượng hàng bốc dỡ trong tuần trước tương đương với hơn 3 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, gấp hơn hai lần mức xuất khẩu ước tính thông thường của Iran trong những năm gần đây.

Các nhà phân tích cho rằng, tốc độ bốc dỡ dầu tăng cao trong những ngày gần đây cho thấy Iran đang chuẩn bị cho nguy cơ leo thang căng thẳng với Mỹ, và có thể đang chuẩn bị cho một cuộc can thiệp quân sự tiềm tàng của Mỹ.

Trong những năm gần đây, Iran đã nhiều lần gấp rút vận chuyển dầu ra khỏi đảo Kharg vào những thời điểm căng thẳng leo thang.

Ví dụ, vào tháng 10/2024, các tàu chở dầu của Iran đã rời khỏi đảo Kharg do lo ngại về một cuộc tấn công sắp xảy ra của Israel vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu dầu thô quan trọng nhất của Iran.

Trong cuộc xung đột với Israel vào tháng 6/2025, các nhà phân tích không loại trừ khả năng đảo Kharg - cảng dầu thô xử lý 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran - có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công từ phía Israel.

Trong khi Iran gấp rút vận chuyển dầu thô ra khỏi vùng biển của mình, Mỹ tiếp tục tập trung lực lượng quân sự trong khu vực.

Mỹ và Iran vừa tiến hành một vòng đàm phán gián tiếp tại Geneva ngày 26/2 - cuộc đàm phán mà các nhà phân tích cho rằng có thể là cơ hội cuối cùng để đạt được một thỏa thuận hạt nhân thông qua ngoại giao.