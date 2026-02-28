Ông Trump tuyên bố 'quyết định khó khăn' về Iran

Tổng thống Donald Trump thừa nhận đang đối mặt lựa chọn khó khăn với Iran sau khi nỗ lực ngoại giao chưa đạt kết quả, nhấn mạnh ưu tiên giải pháp hòa bình nhưng yêu cầu thỏa thuận “có ý nghĩa”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Cảng Corpus Christi, Corpus Christi, Texas, (Mỹ) ngày 27/2. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/2 thừa nhận ông đang đối mặt với một lựa chọn khó khăn trong cách xử lý vấn đề Iran, sau khi các nỗ lực ngoại giao không đạt được kết quả như mong đợi, theo CNN.

“Chúng ta có một quyết định lớn cần phải đưa ra”, ông phát biểu trước đám đông tại thành phố Corpus Christi, bang Texas, nơi ông tới để quảng bá chương trình nghị sự về năng lượng.

Ông Trump cho biết đây là quyết định “không hề dễ dàng”, đồng thời cáo buộc Iran trong nhiều thập niên qua đã theo đuổi các hành vi gây bất ổn.

“Chúng ta đang nói về một quốc gia mà suốt 47 năm qua đã khiến người khác 'mất chân, mất tay'”, ông nói.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Tehran “muốn đạt được một thỏa thuận”, nhưng đó phải là “một thỏa thuận thực sự có ý nghĩa”. Ông cho biết đã tham vấn hai thượng nghị sĩ Cộng hòa của bang Texas là Ted Cruz và John Cornyn trên chuyên cơ Không lực Một trong hành trình tới bang này.

Ông Trump khẳng định: “Tôi muốn giải quyết theo cách hòa bình. Nhưng họ là những người rất khó lường”.

Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ sự thất vọng về các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran liên quan đến chương trình hạt nhân ngày 27/2 tại Geneva, đồng thời cảnh báo rằng "đôi khi bạn phải sử dụng vũ lực".

“Iran không thể có vũ khí hạt nhân. Chúng tôi không hài lòng với cách họ đàm phán. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”, ông nói với các phóng viên trước khi rời Nhà Trắng tới Texas.

Khi được hỏi về khả năng hành động quân sự, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh Mỹ sở hữu “quân đội mạnh nhất thế giới”. “Tôi rất muốn không phải dùng đến vũ lực, nhưng đôi khi bạn buộc phải làm vậy”, ông nói, để ngỏ khả năng các lựa chọn cứng rắn hơn nếu đối thoại tiếp tục bế tắc.

Sau phát biểu của Tổng thống, Ngoại trưởng Marco Rubio kêu gọi công dân Mỹ không tới Iran và những người đang hiện diện tại đây cần rời đi ngay lập tức. Ông cũng yêu cầu Tehran trả tự do cho toàn bộ công dân Mỹ đang bị giam giữ.

Ông Rubio thông báo Mỹ chính thức liệt Iran vào danh sách “quốc gia bảo trợ giam giữ trái pháp luật”, với cáo buộc Tehran bắt giữ công dân nước ngoài để làm công cụ gây sức ép chính trị.

“Không một người Mỹ nào nên đến Iran vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi những người Mỹ đang ở Iran phải rời đi ngay lập tức,” ông nói, đồng thời cảnh báo Mỹ có thể áp dụng thêm các biện pháp tiếp theo, bao gồm hạn chế sử dụng hộ chiếu Mỹ để đi đến hoặc quá cảnh qua Iran.

Trong khi giới chức Mỹ mô tả động thái trên là phản ứng trước những bất bình kéo dài từ cuộc khủng hoảng con tin năm 1979, các nhà phân tích cho rằng thông báo này diễn ra đúng thời điểm áp lực đối với Tehran gia tăng liên quan đến chương trình hạt nhân, cũng như khả năng Washington cân nhắc các phương án cứng rắn hơn nếu đàm phán đổ vỡ.