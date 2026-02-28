Ông Trump tiếp tục nêu khả năng về nhiệm kỳ thứ ba

Tại sự kiện vận động ở Corpus Christi, ông Trump nhắc lại cáo buộc về bầu cử 2020 và đề cập khả năng nhiệm kỳ thứ ba.

Phát biểu tại sự kiện vận động ở Corpus Christi hôm 27/2, chỉ ít phút sau khi bắt đầu bài diễn văn, Tổng thống Mỹ Donald Trump liệt kê những thành tựu mà ông khẳng định chính quyền đã đạt được trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, theo Independent.

“Tôi đã ở đây một năm, hơn một chút so với một năm. Thời gian trôi rất nhanh”, ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói “có quyền” tái tranh cử lần nữa khi phát biểu tại một sự kiện ở Cảng Corpus Christi, Corpus Christi, Texas, (Mỹ) ngày 27/2. Ảnh: Reuters.

Sau đó, ông bất ngờ đặt vấn đề về khả năng tiếp tục tranh cử: “Có lẽ chúng ta nên làm thêm một nhiệm kỳ nữa. Chúng ta có nên làm thêm một nhiệm kỳ nữa không?”.

Trước sự cổ vũ của những người ủng hộ, ông tuyên bố mình “có quyền” hướng tới nhiệm kỳ thứ ba vì cho rằng thất bại trước ứng viên Dân chủ Joe Biden năm 2020 là kết quả của một cuộc bầu cử “không công bằng”.

“Thực ra chúng ta sẽ có quyền được như vậy”, ông nhấn mạnh.

Trước đây, ông Trump từng nhiều lần đề cập khả năng tranh cử thêm, bất chấp Tu chính án thứ 22 của Hiến pháp Mỹ quy định tổng thống chỉ được phục vụ tối đa hai nhiệm kỳ. Tuy nhiên, ông cũng từng thừa nhận thực tế pháp lý này. Trong một sự kiện dịp Giáng sinh năm ngoái, ông nói mình còn “hơn ba năm nữa” trước khi phải chuyển giao quyền lực.

Trên chuyên cơ Không lực Một hôm 27/2, ông cũng nói với các phóng viên rằng ông không muốn cân nhắc kịch bản tranh cử phó tổng thống năm 2028, cho rằng đó sẽ là phương án “quá phức tạp”.

Bài phát biểu tại Texas nằm trong chuỗi hoạt động mà Nhà Trắng mô tả là nhằm quảng bá thành tựu kinh tế trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11. Dù nội dung chuẩn bị sẵn nhấn mạnh chính sách năng lượng và các chỉ số kinh tế trong 13 tháng đầu nhiệm kỳ, chính quyền và các đồng minh Cộng hòa được cho là sẽ phải đối mặt với thách thức thuyết phục cử tri.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy một bộ phận cử tri vẫn hoài nghi về các ưu tiên chính sách của ông Trump, đồng thời đặt câu hỏi liệu những sáng kiến mà ông thúc đẩy có thực sự giải quyết các vấn đề từng cam kết khi tái đắc cử hay không.

Trong khi đó, chính sách thuế quan của ông Trump cũng chịu tác động sau phán quyết mang tính bước ngoặt của Tòa án Tối cao Mỹ, theo đó tổng thống không thể áp thuế bằng cách viện dẫn Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế năm 1977. Phán quyết này được xem là giới hạn đáng kể thẩm quyền hành pháp trong lĩnh vực thương mại.