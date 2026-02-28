Nội các 'cơ bắp' của ông Trump

Giữa những tranh cãi chính sách, nội các Trump nhiệm kỳ hai đẩy mạnh xây dựng hình ảnh “cơ bắp” trên mạng xã hội, biến phòng gym thành sân khấu quyền lực và truyền thông.

Một số chính sách trái chiều có thể tiếp tục gây chia rẽ nước Mỹ, nhưng trên mạng xã hội, các “cận thần” của Tổng thống Donald Trump lại "đồng loạt" nổi lên như những influencer thực thụ.

Họ xuất hiện dày đặc trong phòng thay đồ, phòng gym, phòng xông hơi, và dường như không để những vấn đề quốc gia hệ trọng làm gián đoạn “leg day” (ngày tập luyện nhóm cơ chân), CNN bình luận.

Một hình ảnh mới

Giám đốc FBI Kash Patel tạm rời bàn làm việc để cụng bia ăn mừng cùng đội tuyển khúc côn cầu nam Mỹ sau chiến thắng giành huy chương vàng. Chuyến đi bằng chuyên cơ chính phủ của ông - một phần trong chuỗi hành trình đan xen công vụ và yếu tố cá nhân - tiếp tục làm dấy lên tranh cãi.

từ một video cho thấy Giám đốc FBI Kash Patel đang ăn mừng chiến thắng Olympic của đội khúc côn cầu nam Mỹ trong phòng thay đồ của họ, tại Milan (Italy) vào ngày 22/2. Ảnh: CNN.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. đăng tải video tập luyện mới nhất theo phong cách “gây bão”. Vị chính khách cơ bắp tập thể dục trong tình trạng cởi trần, mặc quần jean giữa phòng xông hơi ốp gỗ, cùng nghệ sĩ Kid Rock, trước khi cả hai uống sữa nguyên kem trong bồn nước nóng.

Theo chia sẻ của Kennedy với Fox News, ông cho biết ông trở nên thân thiết với ngôi sao nhạc rock kể từ khi Kid Rock “quyết định thay đổi lối sống trụy lạc và buông thả nổi tiếng của mình”.

Gần đây, Kennedy - người từng nghiện ma túy và đã cai - cũng công khai quá khứ nghiện ngập trong cuộc trò chuyện với podcaster Theo Von.

“Tôi từng hít cocaine trên nắp bồn cầu”, ông nói, đồng thời khẳng định bản thân không hề sợ Covid-19.

Tháng này, Kennedy còn hợp tác cùng cựu võ sĩ quyền Anh Mike Tyson - người từng thụ án tù vì tội hiếp dâm trong thập niên 1990 - thực hiện video tuyên truyền giảm cân bằng cách ăn “thực phẩm thật”.

“Trump 2.0” và chiến lược cơ bắp

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nhiều lần đăng video tự nâng tạ. Ông hiện có thể nâng 315 pound (khoảng 143 kg) - mức tạ ấn tượng, phần nào bù đắp cho kỹ thuật từng bị nghi ngờ trong các video tập xà và tạ chuông trước đó. Điều này trái với nhiều người suy nghĩ rằng người đứng đầu Bộ Chiến Tranh sẽ không thể vừa vui vẻ vừa chuẩn bị cho kịch bản quân sự với Iran.

Tuy nhiên, Hegseth không thể tham gia màn cụng bia ăn mừng. Ông đã tuyên bố bỏ rượu trong thời gian tại chức sau khi các bữa tiệc tùng trước đây bị đem ra chất vấn trong phiên điều trần phê chuẩn.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi, chuẩn bị huấn luyện cùng các binh sĩ thuộc Trung đoàn Bộ binh số 3 của Quân đội Mỹ tại Căn cứ Liên hợp Myer-Henderson Hall ở Arlington, Virginia (Mỹ) vào ngày 15/1. Ảnh: Reuters.

Với những người đàn ông trung niên này, chứng minh mình vẫn “thuộc về hội anh em” là một phần quan trọng trong hình ảnh họ xây dựng trên mạng xã hội.

Mạng xã hội đã trở thành trụ cột trong chiến lược truyền thông của chính quyền Trump nhiệm kỳ hai. Từ những video mang phong cách phim hành động do Bộ An ninh Nội địa sản xuất, đến các màn chụp ảnh trong nhiều bộ đồng phục khác nhau của Bộ trưởng Kristi Noem, tất cả đều mang đậm tính dàn dựng hình ảnh.

Các video của Noem đặt bà vào trung tâm chiến dịch siết chặt nhập cư. Trong khi đó, nhiều quan chức cấp cao khác lại muốn cho thấy mình “đủ thể lực” cho môi trường quân đội.

Phó Tổng thống JD Vance từng đăng ảnh tập luyện trên bãi biển cùng lực lượng Hải quân SEAL hồi tháng 12. Từng là cựu Thủy quân lục chiến trong chiến dịch quân sự tại Iraq năm 2005 với vai trò chuyên viên truyền thông, vị phó tổng thống Mỹ đã cùng tập luyện những bài rèn luyện thể lực trong quân đội như leo dây, chạy bộ và nhảy lên xuồng cao su.

Hình ảnh Phó tổng thống JD Vance tập luyện cùng các binh sĩ SEAL của Hải quân Mỹ tại Căn cứ Hải quân đổ bộ Coronado ở California được đăng tải vào ngày 22/12/2025. Ảnh: X/JD Vance.

Ông Trump và khoảng cách với phòng gym

Dù là người quyền lực nhất nước Mỹ, Tổng thống Donald Trump từ lâu gắn với những phát ngôn mang màu sắc “chuyện phòng thay đồ”. Song, trái với hình ảnh ồn ào đó, ông không uống rượu và cũng không phải người đề cao triết lý rèn luyện thể hình. Vì thế, công chúng khó có thể chờ đợi cảnh ông xuất hiện trong phòng tập hay nâng tạ trước ống kính.

Dẫu vậy, hình ảnh “thể thao hóa” của ông Trump vẫn xuất hiện theo một cách khác. Tỷ phú công nghệ Elon Musk - nhà tài trợ chiến dịch và cựu lãnh đạo Ban Hiệu quả Chính phủ (DOGE) - từng đăng tải video do trí tuệ nhân tạo dựng lại, trong đó ông Trump mặc vest thi đấu khúc côn cầu với các cầu thủ Canada, tạo hiệu ứng lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Sau chiến thắng nghẹt thở của đội tuyển khúc côn cầu nam Mỹ, ông Trump đã gọi điện chúc mừng qua điện thoại của Giám đốc FBI Kash Patel và mời cả đội tới dự Thông điệp Liên bang. Ông thậm chí cam kết điều máy bay quân sự đưa họ về Washington nếu cần, “kể cả phải hạ cánh xuống tuyết”.

Tổng thống cũng nói sẽ mời cả đội tuyển nữ - những người cũng đánh bại Canada trong một trận cầu kịch tính - nếu không “có lẽ tôi sẽ bị luận tội mất”. Phát biểu này nhanh chóng thu hút chú ý, bởi trong nhiệm kỳ hai, ông Trump nhiều lần nhấn mạnh việc “bảo vệ thể thao nữ” trước sự tham gia của vận động viên chuyển giới.

Vì vậy, việc ông chủ động nhắc tới đội tuyển nữ được xem là chi tiết đáng chú ý trong bối cảnh lập trường chính trị của ông.

Đáng chú ý, trong Thông điệp Liên bang tại Đồi Capitol ngày 24/2, ông Trump thông báo sẽ trao Huân chương Tự do của Tổng thống - phần thưởng dân sự cao quý nhất của Mỹ - cho thủ môn Connor Hellebuyck, người vừa góp mặt tại Olympic Mùa Đông 2026.

Tổng thống Trump phát biểu Thông điệp Liên bang tại Điện Capitol (Mỹ), ngày 24/2. Ảnh: Reuters.

Ông nhấn mạnh đây là vinh dự từng được trao cho nhiều vận động viên xuất sắc trong lịch sử và khẳng định Hellebuyck hoàn toàn xứng đáng.

Tổng thống tiết lộ đã để cả đội bỏ phiếu khi họ thăm Phòng Bầu dục: “Tôi nói nếu có ai không đồng ý thì tôi sẽ không trao. Nhưng tất cả đều ngay lập tức giơ tay ủng hộ”, ông kể, đồng thời gửi lời cảm ơn tới đội tuyển vì thành tích đặc biệt.

Song song với những hình ảnh ăn mừng, ông Patel cũng thúc đẩy cải tổ tiêu chuẩn thể lực tại FBI, yêu cầu đặc vụ không chỉ giỏi điều tra mà còn phải đáp ứng yêu cầu vận động thực địa, bao gồm việc nữ đặc vụ phải thực hiện ít nhất một lần hít xà đơn.

“Nếu muốn đuổi theo tội phạm và còng tay hắn, bạn phải làm được một cái hít xà,” ông nói trong phiên điều trần trước Quốc hội.

Ông Patel cũng tham gia thử thách hoàn thành 50 lần hít xà và 100 lần chống đẩy trong chưa đầy 10 phút - sáng kiến do Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth khởi xướng. Video được đăng tải trên tài khoản chính thức của Giám đốc FBI trên nền tảng X.

Trong nhiệm kỳ “Trump 2.0”, quyền lực không chỉ được phô diễn qua diễn văn hay chính sách, mà còn qua hình thể, phòng tập và những đoạn video lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội - nơi hình ảnh cá nhân trở thành một phần không thể tách rời của thông điệp chính trị.