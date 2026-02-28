Trung Quốc, Nga, LHQ lên tiếng về xung đột Afghanistan - Pakistan

Cộng đồng quốc tế ngày 27/2 đã lên tiếng kêu gọi Afghanistan - Pakistan kiềm chế, giải quyết xung đột thông qua đối thoại.

Các tay súng Taliban chất bệ phóng tên lửa lên một phương tiện gần biên giới Torkham. Ảnh: Reuters.

Giao tranh bắt đầu từ tối 26/2 sau khi binh lính của lực lượng Taliban đang nắm quyền tại Afghanistan tấn công dọc theo đường Durand - đường biên giới chung với Pakistan. Taliban gọi đây là động thái trả đũa các cuộc không kích những ngày trước đó của quân đội Pakistan.

Đến rạng sáng 27/2, không quân Pakistan phát động Chiến dịch Ghazab lil-Haq, tiến hành không kích đáp trả vào một số khu vực tại các tỉnh Kabul, Kandahar và Paktia của Afghanistan, đồng thời tuyên bố tiêu diệt 133 binh sĩ Taliban và làm hơn 200 người khác bị thương. Các nguồn tin an ninh cho biết, Pakistan đã phá hủy một số cứ điểm quân sự quan trọng của Taliban tại Afghanistan. Trước những bước leo thang quân sự đáng lo ngại này, cộng đồng quốc tế đã có các phản ứng.

Trong tuyên bố ngày 27/2, Trung Quốc cho biết vô cùng quan ngại về sự leo thang quân sự dọc biên giới Pakistan - Afghanistan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, Bắc Kinh đang làm trung gian hòa giải thông qua các kênh riêng và sẵn sàng đóng vai trò xây dựng nhằm xoa dịu tình hình.

Cùng ngày, Nga kêu gọi Afghanistan và Pakistan ngay lập tức ngừng các cuộc tấn công xuyên biên giới, giải quyết khác biệt thông qua ngoại giao, đồng thời cho biết sẵn sàng xem xét làm trung gian hòa giải nếu hai bên yêu cầu. Iran cũng đề nghị giúp “tạo điều kiện cho đối thoại” giữa Afghanistan và Pakistan. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi khẳng định, nước này sẵn sàng hỗ trợ cần thiết để thúc đẩy đối thoại và tăng cường hiểu biết giữa hai nước.

Từ trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ), Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết đang theo dõi sát sao tình hình và bày tỏ quan ngại sâu sắc về căng thẳng gần đây giữa Afghanistan và Pakistan. Ông nhấn mạnh hai nước phải thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế, đồng thời đề cao yêu cầu cấp bách bảo vệ thường dân.

Ngay trong ngày 27/2, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar đã điện đàm với người đồng cấp Hakan Fidan của Thổ Nhĩ Kỳ để trao đổi về tình hình khu vực, đặc biệt là căng thẳng Pakistan - Afghanistan. Ông Ishaq Dar cho rằng, Pakistan đã đáp trả “thích đáng” hành động gây hấn nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Hai bên nhấn mạnh hòa bình và ổn định khu vực là ưu tiên hàng đầu.

Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cũng bày tỏ lo ngại về căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan, đồng thời lấy làm tiếc về thiệt hại nhân mạng của cả hai phía. Ông kêu gọi hai nước kiềm chế tối đa và ngay lập tức chấm dứt các hoạt động quân sự, cho rằng những lo ngại an ninh chính đáng của Pakistan cần được giải quyết, trong khi chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Afghanistan phải được tôn trọng. Theo nhà lãnh đạo Malaysia, tiến trình hòa giải chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại.