Afghanistan tuyên bố đã kết thúc chiến dịch quân sự nhằm vào Pakistan

Bộ Quốc phòng Afghanistan thông báo đã kết thúc chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng vũ trang Pakistan tối 26/2, sau 4 giờ giao tranh.

Binh lính Taliban mang theo súng phóng rocket trên xe, sau các cuộc đấu súng giữa lực lượng Pakistan và Afghanistan, gần biên giới Torkham ở Afghanistan, ngày 27/2/2026. Ảnh: Reuters.

Trên nền tảng X, Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết: “vào nửa đêm, theo lệnh của Tổng tham mưu trưởng, mọi hoạt động thù địch đã chấm dứt, các nhiệm vụ đề ra đã được hoàn thành".

Bộ Quốc phòng Afghanistan khẳng định chiến dịch được phát động nhằm đáp trả “hành vi xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ Afghanistan và cái chết của phụ nữ, trẻ em do các hành động của quân đội Pakistan gây ra".

Vào lúc 20h ngày 26/2 (giờ địa phương), lực lượng nước này đã mở các đợt tấn công tại khu vực phía đông và đông nam dọc theo Đường biên giới Durand, bao trùm các tỉnh Paktika, Paktia, Khost, Nangarhar, Kunar và Nuristan.

Theo phía Afghanistan, trong khoảng 4 giờ giao tranh, lực lượng nước này đã kiểm soát hai căn cứ quân sự cùng 19 tiền đồn của Pakistan, trong khi binh sĩ Pakistan rút khỏi 4 chốt biên giới khác. Afghanistan tuyên bố 55 binh sĩ Pakistan thiệt mạng, một số bị bắt làm tù binh, nhiều khí tài bị thu giữ, trong đó có một xe tăng và các loại vũ khí hạng nhẹ, hạng nặng.

Về thiệt hại, quân đội Afghanistan cho biết họ có 8 binh sĩ thiệt mạng và 11 người bị thương. Ngoài ra, 13 dân thường bị thương trong một vụ tấn công tên lửa mà Kabul cáo buộc do Pakistan tiến hành nhằm vào một trại tị nạn tại tỉnh Nangarhar.

Trong khi đó, phía Pakistan khẳng định các hoạt động của quân đội nước này đã khiến hơn 130 binh sĩ Afghanistan thiệt mạng và phá hủy khoảng 80 phương tiện, thiết bị quân sự.