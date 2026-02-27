Pakistan tuyên bố hết kiên nhẫn, đang có chiến tranh với Afghanistan

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho biết nước này đã "hết kiên nhẫn” và coi tình hình hiện nay là một “cuộc chiến tranh công khai” với Afghanistan.

Đoàn xe quân sự di chuyển trên con đường ở Nangarhar, Afghanistan, ngày 26/2. Ảnh: Reuters

Tuyên bố được đưa ra sau khi hai nước tiến hành các cuộc tấn công qua biên giới.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 27/2, Bộ trưởng Quốc phòng Khawaja Mohammad Asif nói Pakistan từng hy vọng hòa bình sẽ được lập lại tại Afghanistan sau khi lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rút đi, và kỳ vọng Taliban tập trung vào phúc lợi của người dân Afghanistan cũng như ổn định khu vực.

Thay vào đó, ông cáo buộc Taliban đã biến Afghanistan “thành thuộc địa của Ấn Độ”, tập hợp các tay súng cực đoan từ khắp nơi trên thế giới và bắt đầu “xuất khẩu khủng bố”.

“Sự kiên nhẫn của chúng tôi giờ đã cạn kiệt. Giờ đây là chiến tranh công khai giữa hai bên”, ông nói.

Bạo lực leo thang giữa hai nước láng giềng khiến thỏa thuận ngừng bắn mà Qatar làm trung gian ngày càng trở nên mong manh. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan không đề cập đến thỏa thuận ngừng bắn này.

Pakistan đã tấn công nhiều mục tiêu bên trong các thành phố lớn của Afghanistan trong đêm qua, các quan chức hai nước cho biết sáng nay, 27/2. Giao tranh xuyên biên giới leo thang sau nhiều tháng căng thẳng và đụng độ.

Một số nguồn tin an ninh Pakistan nói với Reuters, rằng các cuộc tấn công vừa qua bao gồm không kích và tấn công trên bộ nhằm vào các chốt, sở chỉ huy và kho đạn của Taliban tại nhiều khu vực dọc biên giới.

Đây là đợt leo thang nghiêm trọng nhất giữa hai nước trong nhiều tháng, khi Islamabad cáo buộc Kabul che chở cho các tay súng Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP). Taliban phủ nhận cáo buộc này.

Người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid cho biết, lực lượng Pakistan đã tiến hành không kích tại một số khu vực ở Kabul, Kandahar và Paktia.

“Các cuộc phản công của Pakistan nhằm vào những mục tiêu ở Afghanistan vẫn đang tiếp diễn”, người phát ngôn Chính phủ Pakistan Mosharraf Zaidi viết trên mạng xã hội X. Ông nói hành động này là để phản ứng với “các cuộc tấn công vô cớ từ phía Afghanistan”.

Video do các quan chức an ninh Pakistan chia sẻ cho thấy những tia sáng lóe lên trong đêm từ các đợt pháo kích dọc biên giới và âm thanh của pháo hạng nặng. Video khác cho thấy một tòa nhà bốc cháy mà các quan chức nói là trụ sở của Taliban ở Paktia.

Ông Zaidi cho biết 133 tay súng Taliban Afghanistan đã bị loại bỏ và hơn 200 người bị thương, với 27 chốt bị phá hủy và 9 chốt bị chiếm giữ.

Ông Mujahid nói 55 binh sĩ Pakistan đã thiệt mạng và 19 chốt bị chiếm giữ, trong khi 8 tay súng Taliban thiệt mạng, 11 người bị thương và 13 dân thường bị thương tại Nangarhar.

Đợt giao tranh mới nhất nổ ra sau các cuộc không kích của Pakistan đầu tuần này mà họ tuyên bố là để nhằm vào các trại của TTP và các tay súng Nhà nước Hồi giáo ở miền đông Afghanistan. Kabul phủ nhận việc cho phép các tay súng hoạt động trong lãnh thổ của mình và cảnh báo sẽ đáp trả.