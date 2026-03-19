Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ điều tra thương mại theo Mục 301

  • Thứ năm, 19/3/2026 17:39 (GMT+7)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng hôm 19/3 đã trả lời báo giới về việc Mỹ khởi động một cuộc điều tra thương mại mới với 16 đối tác lớn theo Mục 301, trong đó có Việt Nam.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Vào ngày 11/3, Mỹ đã công bố các cuộc điều tra thương mại mới về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp tại 16 đối tác thương mại lớn theo Mục 301, trong đó có Việt Nam.

Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 19/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định nền kinh tế Việt Nam vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường và nhiều nước đã công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam luôn hướng tới phát triển bền vững, tuân thủ nghiêm các quy định liên quan, trong đó có các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Thời gian qua, quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư Việt Nam - Mỹ tiếp tục phát triển tích cực, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Chúng tôi thường xuyên trao đổi, đối thoại với phía Mỹ, và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Mỹ để chia sẻ thông tin và làm rõ các chính sách, quy định của Việt Nam, và hướng tới xây dựng một khung khổ hợp tác kinh tế ổn định, lâu dài, cùng có lợi giữa hai nước.

Đại Hoàng

