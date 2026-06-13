Tài liệu UFO mới của Mỹ hé lộ hàng loạt vật thể kỳ lạ trên bầu trời

Ngày 12/6, Lầu Năm Góc đã công bố loạt tài liệu thứ ba liên quan đến các vật thể bay không xác định (UFO).

Bức tranh minh họa về sự kiện năm 2022 có khả năng liên quan đến UAP (Hiện tượng dị thường không xác định) hình củ khoai tây được ghi nhận gần Colorado Springs, Colorado. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ - www.war.gov/UFO/.

Theo kênh truyền hình RT, việc công khai lần này bổ sung 72 báo cáo, lời kể nhân chứng, hình ảnh và video, nằm trong “nỗ lực minh bạch lịch sử” nhằm giải mật các hồ sơ của chính phủ liên quan đến hiện tượng dị thường không xác định (UAP), thuật ngữ mà quân đội Mỹ sử dụng để chỉ UFO.

Trong số các tài liệu được công bố có các báo cáo mô tả một vật thể “hình củ khoai tây” được nhân viên quân sự quan sát, các trường hợp ghi nhận hiện tượng quả cầu phát sáng xuất hiện lặp lại, cùng một báo cáo của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) về một vật thể hình đĩa quay được cho là xuất hiện gần sân bay Quốc tế Harare (Zimbabwe) vào năm 2008.

Sáng kiến công khai thông tin này bắt đầu từ tháng 5 với việc công bố khoảng 160 tài liệu, hình ảnh và video từng được phân loại, do các cơ quan như Lầu Năm Góc, Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và Bộ Ngoại giao Mỹ cung cấp. Đợt công bố thứ hai diễn ra ngày 22/5, bổ sung thêm các đoạn phim và lời khai nhân chứng.

Hoạt động này được triển khai sau nhiều năm chịu sức ép từ Quốc hội Mỹ cùng các lời khai của quân nhân và người tố giác, trong đó cho rằng chính phủ Mỹ đã che giấu thông tin liên quan đến các vật thể không xác định được quan sát gần các cơ sở quân sự nhạy cảm.

Hồi tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng công bố “mọi thông tin” liên quan đến UAP. Động thái này diễn ra trong bối cảnh dư luận Mỹ gia tăng quan tâm trở lại đối với chủ đề UFO, bao gồm cả các phát biểu của cựu Tổng thống Barack Obama về khả năng tồn tại sự sống ngoài Trái Đất.

Sau đó, ông Obama cho biết trên mạng xã hội Instagram rằng trong nhiệm kỳ của mình ông không từng thấy bằng chứng nào cho thấy người ngoài hành tinh đã liên lạc với Trái Đất. Tổng thống Trump sau đó cáo buộc ông Obama tiết lộ thông tin mật và cho rằng đây là “một sai lầm lớn”.

Mặc dù số lượng tài liệu được công bố ngày càng tăng, các quan chức Lầu Năm Góc khẳng định các hồ sơ này chưa cung cấp bằng chứng xác thực về sự tồn tại của sự sống ngoài Trái Đất, công nghệ ngoài hành tinh hay việc che giấu thông tin của chính phủ.