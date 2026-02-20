Ông Trump ra lệnh giải mật hồ sơ về người ngoài hành tinh

Ông Donald Trump cho biết sẽ yêu cầu giải mật hồ sơ chính phủ về UFO và sự sống ngoài hành tinh, sau khi ông Obama gây chú ý với phát biểu về khả năng tồn tại sinh vật ngoài Trái Đất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 19/2 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết yêu cầu giải mật hồ sơ về người ngoài hành tinh được đưa ra “dựa trên sự quan tâm to lớn của công chúng”, CNN cho biết.

Ông khẳng định sẽ yêu cầu Bộ trưởng Chiến tranh cùng các bộ, ngành liên quan bắt đầu quá trình rà soát và giải mật các tài liệu về “sự sống ngoài hành tinh, các hiện tượng trên không chưa xác định (UAP), vật thể bay không xác định (UFO) và mọi thông tin liên quan đến những vấn đề phức tạp nhưng vô cùng thú vị và quan trọng này”.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama gây chú ý cuối tuần qua trong cuộc phỏng vấn với podcaster Brian Tyler Cohen, khi dường như thừa nhận sự tồn tại của người ngoài hành tinh.

“Chúng là có thật, nhưng tôi chưa từng thấy chúng”, ông Obama nói khi được hỏi liệu người ngoài hành tinh có tồn tại hay không.

Ông Obama chia sẻ rằng ông tin người ngoài hành tinh là có thật trong một cuộc phỏng vấn với podcaster Brian Tyler Cohen. Ảnh: Youtube/Brian Tyler Cohen.

Tuy nhiên, cựu tổng thống sau đó làm rõ trên Instagram rằng ông đang đề cập đến khả năng thống kê về sự tồn tại của sự sống ở các hành tinh khác, xét đến quy mô rộng lớn của vũ trụ.

“Khoảng cách giữa các hệ Mặt Trời là vô cùng lớn, nên khả năng chúng ta từng được người ngoài hành tinh ghé thăm là rất thấp. Trong nhiệm kỳ của mình, tôi không thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy họ đã liên hệ với chúng ta”, ông Obama viết.

Khi được hỏi về những phát biểu này trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump đáp: “Tôi không biết chúng có thật hay không. Nhưng ông ấy đã tiết lộ thông tin mật. Ông ấy không nên làm vậy. Đó là một sai lầm lớn”.

Trước đó, sau phiên điều trần năm 2024, Lầu Năm Góc cho biết đã tiếp nhận hàng trăm báo cáo về UAP, trong đó 21 trường hợp cần “phân tích thêm” do có đặc điểm bất thường, song không phát hiện bằng chứng về hoạt động ngoài Trái Đất.

Phản hồi chỉ đạo của ông Trump, Bộ trưởng Hegseth đăng lại bài viết của tổng thống kèm biểu tượng người ngoài hành tinh và biểu tượng chào kiểu quân đội.

Tuyên bố của ông Trump cũng thu hút phản ứng từ các nghị sĩ. Thượng nghị sĩ John Fetterman cho rằng nếu công bố toàn bộ “Hồ sơ X”, đây có thể là vấn đề nhận được sự ủng hộ lưỡng đảng, nhắc đến loạt phim truyền hình nổi tiếng thập niên 1990 về các đặc vụ FBI điều tra thuyết âm mưu liên quan người ngoài hành tinh, theo NBC News.

Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Anna Paulina Luna bày tỏ sự ủng hộ và dự đoán Quốc hội sẽ sớm tổ chức nhiều phiên điều trần về vấn đề này.