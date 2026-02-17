Ông Obama giải thích phát biểu về người ngoài hành tinh

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama giải thích rõ hơn lập trường về sự sống ngoài Trái đất sau khi ông phát biểu trên podcast trước đó rằng người ngoài hành tinh là “có thật”.

Ông Obama trong cuộc trả lời phỏng vấn với Brian Tyler Cohen. Ảnh: Brian Tyler Cohen/YouTube.

Cựu Tổng thống Mỹ gây chú ý sau phát biểu trên podcast của Brian Tyler Cohen với ý xác nhận sự tồn tại của người ngoài hành tinh.

Ở phần cuối cuộc phỏng vấn Cohen nêu một loạt câu hỏi theo kiểu “hỏi nhanh đáp gọn”, bắt đầu bằng: “Người ngoài hành tinh có thật không?”

Ông Obama trả lời: “Họ có thật, nhưng tôi chưa từng thấy. Và họ không bị giữ ở… gọi là gì nhỉ? Khu vực 51. Không có cơ sở bí mật nào cả, trừ khi có một âm mưu lớn nào đó và họ đã giấu cả tổng thống Mỹ”.

Câu hỏi thứ hai trong loạt này là: “Câu hỏi đầu tiên mà ông muốn được trả lời khi trở thành tổng thống là gì?” Ông Obama cười và đáp: “Người ngoài hành tinh ở đâu?” Người phỏng vấn không đi sâu vào nội dung này mà chuyển ngay hỏi về vấn đề khác.

Câu trả lời của ông Obama nhanh chóng được truyền thông quốc tế cũng như cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi. Tối 15/2, ông ra tuyên bố để làm rõ quan điểm.

Ông Obama đăng lại đoạn clip phát biểu ban đầu trên Instagram kèm theo đoạn viết: “Tôi chỉ cố gắng giữ đúng tinh thần của phần hỏi nhanh, nhưng vì chuyện này đã thu hút nhiều chú ý nên tôi xin làm rõ. Về mặt thống kê, vũ trụ rộng lớn đến mức khả năng tồn tại sự sống ở đâu đó là rất cao. Nhưng khoảng cách giữa các hệ sao lớn đến nỗi khả năng chúng ta đã được người ngoài hành tinh ghé thăm là rất thấp, và trong nhiệm kỳ tổng thống của tôi, tôi không thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy sinh vật ngoài Trái đất đã tiếp xúc với chúng ta. Thật sự là vậy!”

Đây không phải lần đầu ông Obama lên tiếng về chủ đề này. Trong lần xuất hiện trên chương trình The Late Late Show with James Corden, ông nói: “Điều đúng, và tôi nói nghiêm túc ở đây, là có những đoạn phim và hồ sơ về các vật thể trên bầu trời mà chúng ta không biết chính xác là gì. Chúng ta không thể giải thích cách chúng di chuyển, quỹ đạo của chúng. Chúng không tuân theo mô hình dễ giải thích. Vì vậy, tôi nghĩ mọi người vẫn nghiêm túc trong việc điều tra và tìm hiểu xem đó là gì”.

Một thuyết âm mưu UFO phổ biến cho rằng vào năm 1947, tại Roswell, bang New Mexico, các mảnh vỡ của một “đĩa bay” bị rơi đã được đưa tới Khu vực 51 để tiến hành các thí nghiệm “đảo ngược công nghệ”, nhằm sao chép tàu vũ trụ ngoài hành tinh.

Tháng 6/2019, cuộc khảo sát do YouGov thực hiện cho thấy 54% người trưởng thành ở Mỹ tin rằng chính phủ của họ có khả năng biết nhiều hơn những gì họ tiết lộ về UFO.