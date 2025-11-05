Elon Musk nghi ngờ về dấu vết người ngoài hành tinh

Khi sao chổi 3I/ATLAS tiếp cận Mặt Trời, Elon Musk cảnh báo nó có thể “xóa sổ một lục địa”, còn nhà khoa học Harvard nghi ngờ vật thể khổng lồ này mang dấu hiệu công nghệ lạ.

Một vật thể khổng lồ đang bay quá gần Trái đất khiến giới khoa học và cộng đồng mạng không khỏi lo ngại: sao chổi 3I/ATLAS, có kích thước tương đương đảo Manhattan, vừa đạt điểm cận nhật vào ngày 30/10. Bên cạnh đó, hành trình kỳ lạ của nó đang làm dấy lên nhiều giả thuyết táo bạo.

Theo các nhà thiên văn, 3I/ATLAS có quỹ đạo bất thường, liên tục “lượn sát” sao Mộc, sao Kim và sao Hỏa trước khi tiến gần Mặt trời - điều khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu đây có thực sự là sao chổi, hay là một tàu vũ trụ ngoài hành tinh đang di chuyển có chủ đích, New York Post cho biết.

Tỷ phú Elon Musk cũng góp phần “đổ thêm dầu vào lửa”. Trong một tập gần đây của podcast The Joe Rogan Experience, dù khẳng định “chưa chắc chắn điều gì”, Musk vẫn cho rằng khả năng 3I/ATLAS là vật thể nhân tạo từ ngoài Trái đất là “không thể loại trừ”, bởi quỹ đạo của nó dường như bị tác động bởi một lực khác ngoài trọng lực”.

Elon Musk đã xuất hiện trong chương trình “The Joe Rogan Experience”, chia sẻ về sao chổi 3I/ATLAS có kích thước bằng Manhattan. Ảnh: Youtube/PowerfulJRE.

Tuy nhiên, điều khiến Musk lo ngại hơn cả là kích thước khổng lồ và thành phần chủ yếu từ niken của sao chổi này - yếu tố khiến nó có khả năng “xóa sổ cả một lục địa, thậm chí tệ hơn” nếu va chạm với Trái đất.

“Nếu nó rơi xuống, đó sẽ là thảm họa thật sự”, Rogan nói, và Musk chỉ gật đầu đồng tình. “Có thể sẽ hủy diệt phần lớn sự sống trên hành tinh”.

“Còn tùy vào tổng khối lượng của nó”, Musk giải thích. “Trong hồ sơ hóa thạch, chúng ta biết có năm sự kiện tuyệt chủng lớn, đáng kể nhất là sự kiện kỷ Permi, khi gần như toàn bộ sự sống bị xóa sổ, diễn ra trong hàng triệu năm. Sự kiện kỷ Jura có lẽ do thiên thạch gây ra, nhưng người ta không ghi nhận những vụ va chạm chỉ đủ mạnh để xóa sổ một lục địa vì chúng không để lại dấu tích rõ ràng trong hóa thạch”.

Ông nói thêm: “Nếu vụ va chạm không đủ quy mô để gây tuyệt chủng toàn cầu, nó sẽ không xuất hiện trong hồ sơ hóa thạch 200 triệu năm. Trong lịch sử, đã có nhiều thiên thể rơi xuống Trái đất đủ sức phá hủy toàn bộ sự sống ở một phần lục địa, chẳng hạn nửa Bắc Mỹ nhưng rồi bị thời gian che lấp”.

“Và điều đáng sợ nhất là hiện giờ chúng ta chẳng thể làm gì để ngăn chặn nó”, Rogan đáp.

Trước đó, NASA trấn an công chúng rằng ở điểm gần nhất, 3I/ATLAS chỉ đi cách Trái đất khoảng 170 triệu dặm, tức không gây nguy cơ va chạm.

Sự thay đổi sắc tố của sao chổi 3I/ATLAS khiến các chuyên gia lo ngại. Ảnh: NASA.

Tuy nhiên, diễn biến quỹ đạo mới nhất lại khiến giới khoa học bối rối. Trong một bài viết đăng trên blog cá nhân, giáo sư Avi Loeb của Đại học Harvard nhận định rằng “gia tốc phi trọng lực” mà 3I/ATLAS thể hiện có thể là “dấu hiệu công nghệ của một động cơ bên trong”, đồng thời lý giải việc sao chổi phát sáng mạnh hơn và ngả sang màu xanh lam khi tiến gần Mặt trời là hệ quả của hoạt động đó.

Những suy đoán táo bạo này, dù chưa có bằng chứng xác thực, đang khiến 3I/ATLAS trở thành chủ đề nóng nhất trong giới thiên văn và cộng đồng mạng toàn cầu.