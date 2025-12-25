TT Trump ám chỉ sắp triển khai chiến dịch trên bộ tại Mỹ Latinh

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây xác nhận Washington sắp bắt đầu các cuộc tấn công trên bộ nhằm vào các mục tiêu của các băng đảng ma túy tại khu vực Mỹ Latinh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN





“Giờ chúng ta chuẩn bị tấn công trên bộ”, ông Trump nói trong thông điệp chúc mừng Giáng sinh gửi tới quân đội Mỹ, khi đề cập đến chiến dịch chống các băng đảng buôn bán ma túy.

Tổng thống Mỹ cũng gửi lời chúc mừng đặc biệt tới thủy thủ đoàn tàu sân bay USS Gerald Ford, hiện đang được triển khai tại vùng biển Caribe. “Đó là một nơi thú vị để ở vào thời điểm này”, ông nói thêm, song không nêu chi tiết về nhiệm vụ của tàu.

Đầu tuần này, ông Trump đã đưa ra những lời đe dọa nhằm vào Venezuela, yêu cầu Caracas trả lại những gì ông mô tả là dầu mỏ, đất đai và các tài sản khác của Mỹ bị “đánh cắp”.

Những phát biểu này được đưa ra cùng với cam kết sớm triển khai các cuộc tấn công trên bộ nhằm vào các nhóm buôn bán ma túy, trong khuôn khổ chiến dịch chống ma túy quy mô lớn hơn của Washington tại khu vực.

Hồi tháng 8, Tổng thống Trump đã bí mật chỉ thị cho Lầu Năm Góc bắt đầu sử dụng lực lượng quân sự chống lại một số băng đảng ma túy ở Mỹ Latinh mà chính quyền của ông coi là các tổ chức khủng bố. Kể từ đó, hơn 100 người đã thiệt mạng trong hơn hai chục vụ tấn công bằng thuyền, theo các báo cáo liên quan.

Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý và quân sự đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của chiến dịch này, trong bối cảnh Quốc hội Mỹ chưa cho phép sử dụng vũ lực và Washington cũng chưa tuyên chiến với Venezuela.

Trong một diễn biến mới nhất, Tạp chí Phố Wall (WSJ) đưa tin Mỹ được cho là đang mở rộng sự hiện diện quân sự gần Venezuela bằng cách triển khai thêm lực lượng tới vùng biển Caribe, khi căng thẳng giữa hai nước tiếp tục leo thang.

Theo bài báo, các phương tiện được điều động bao gồm máy bay tác chiến đặc biệt và máy bay vận tải quân sự, nhằm mang lại cho Washington thêm các lựa chọn cho những hành động tiềm tàng, dù chưa có chiến dịch cụ thể nào được công bố công khai.

WSJ cho biết ít nhất 10 máy bay CV-22 Osprey thuộc các đơn vị tác chiến đặc biệt của Mỹ đã bay tới khu vực Caribe từ các căn cứ trên lãnh thổ Mỹ. Một số máy bay vận tải C-17 cũng được cho là đã vận chuyển binh sĩ và thiết bị tới Puerto Rico vào ngày 22/12, theo các quan chức Mỹ được tờ báo trích dẫn.

Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ từ chối bình luận về các động thái điều động quân đội nói trên, viện dẫn lý do an ninh hoạt động. Trong khi đó, Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Mỹ chưa đưa ra phản hồi công khai trước các câu hỏi liên quan đến việc triển khai này.