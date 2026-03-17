Tân lãnh tụ Iran thoát chết trong gang tấc giữa 'bão' tên lửa

Một đoạn ghi âm bị rò rỉ hé lộ chi tiết khoảnh khắc ông Mojtaba Khamenei thoát chết trong gang tấc khi khu nhà lãnh đạo Iran bị không kích hôm 28/2.

Đoạn ghi âm, được tờ Telegraph tiếp cận và xác minh, ghi lại bài phát biểu của một quan chức cấp cao Iran trong văn phòng lãnh tụ, mô tả chi tiết thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Theo đó, vào khoảng 9h32 sáng ngày 28/2 (giờ địa phương), nhiều tên lửa đã đồng loạt đánh trúng khu phức hợp nơi ở và làm việc của gia đình lãnh tụ tối cao Iran tại thủ đô Tehran.

Thời điểm xảy ra vụ tấn công, Ali Khamenei, lãnh tụ tối cao tiền nhiệm, đang tham dự một cuộc họp cùng các quan chức an ninh cấp cao. Cuộc không kích đã khiến ông cùng nhiều nhân vật quan trọng thiệt mạng, bao gồm các chỉ huy quân sự và lãnh đạo quốc phòng, trong một đòn đánh được cho là nhằm triệt tiêu toàn bộ tầng lớp lãnh đạo cấp cao của Iran.

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: Reuters.

Theo lời kể trong đoạn ghi âm, ông Mojtaba Khamenei, người sau đó được chọn làm lãnh tụ tối cao mới, đã rời khỏi khu nhà "để làm việc gì đó" ngay trước thời điểm các tên lửa tấn công.

"Ý Chúa là ông Mojtaba phải ra sân làm việc gì đó rồi quay lại", quan chức này nói. "Ông ấy đang ở bên ngoài và chuẩn bị quay vào thì tòa nhà bị trúng tên lửa. Vợ ông ấy đã tử vong ngay lập tức". Bản thân ông Mojtaba Khamenei được cho là chỉ bị thương nhẹ ở chân.

Các chi tiết trong đoạn ghi âm cũng cho thấy mức độ tàn phá nghiêm trọng của cuộc không kích. Nhiều khu vực trong khu phức hợp bị tấn công đồng thời, bao gồm nơi ở của ông Mojtaba Khamenei, khu nhà của người thân và các khu vực chức năng khác.

Một số nạn nhân được mô tả thiệt mạng trong điều kiện thương tích rất nặng, cho thấy sức công phá lớn của các tên lửa được sử dụng trong chiến dịch.

Nguồn tin cho biết cuộc tấn công dường như được thiết kế nhằm vào nhiều mục tiêu cùng lúc trong khu vực, với ý đồ xóa sổ toàn bộ cấu trúc lãnh đạo.

"Họ đã nhắm vào nhiều vị trí trong khu phức hợp, trong đó có nơi ở của lãnh tụ tối cao", quan chức trong đoạn ghi âm này cho biết, đồng thời khẳng định ít nhất ba quả tên lửa đã đánh trúng khu vực trung tâm.

Sau vụ việc, sự vắng mặt của tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei trước công chúng đã làm dấy lên nhiều nghi vấn về tình trạng thực sự của ông. Kể từ khi đảm nhận vị trí tối cao, lãnh tụ mới của Iran chưa xuất hiện công khai và chỉ gửi một thông điệp bằng văn bản được đọc trên truyền hình nhà nước. Điều này làm gia tăng các suy đoán về mức độ chấn thương cũng như khả năng điều hành của ông trong bối cảnh chiến sự leo thang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã đề cập đến vấn đề này trong một phát biểu gần đây, khi nói: “Chúng tôi không biết ông ta còn sống hay không". Một số nguồn tin khác cho biết ngay cả các chỉ huy quân sự Iran cũng không có thông tin rõ ràng về tình trạng hiện tại của lãnh tụ tối cao.

Bên cạnh yếu tố an ninh, vụ việc còn làm nổi bật những tranh cãi xung quanh quá trình chuyển giao quyền lực tại Iran. Một số nguồn tin tình báo phương Tây cho rằng chính cố Lãnh tụ Ali Khamenei trước đây từng bày tỏ nghi ngờ về năng lực của con trai mình trong vai trò lãnh đạo, theo Telegraph.