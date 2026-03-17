Ông Trump họp báo nói về tình hình tân lãnh tụ Iran

  • Thứ ba, 17/3/2026 06:54 (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/3 (giờ địa phương) nói rằng tân lãnh tụ Iran nhiều khả năng đã bị thương nặng và "không rõ tung tích".

"Chúng ta không rõ rằng ông ấy (Khamenei) còn sống hay đã chết. Chẳng ai thấy ông ấy đang ở đâu cả, thật lạ thường", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với báo giới trong một sự kiện tại Nhà Trắng vào ngày 16/3 (giờ địa phương).

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói rằng tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei được cho là đã bị thương nặng trong một đợt không kích, theo Reuters.

"Nhiều người nói rằng ông ấy đã bị thương đến mức biến dạng cơ thể", Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng. "Một vài người nói rằng ông ấy đã cụt chân, người thì nói ông ấy bị thương nặng, lại có người nói ông ấy đã chết".

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 14/3 đã khẳng định ông Khamenei không gặp vấn đề gì.

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei (khăn trùm đầu đen). Ảnh: Reuters.

Trước đó xuất hiện nguồn tin cho biết ông Khamenei đã trải qua phẫu thuật và đang điều trị tại một cơ sở y tế bảo mật cao ở Nga. Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã từ chối bình luận về tin đồn ông Khamenei sang Moscow điều trị y tế.

"Chúng tôi không bao giờ bình luận về những báo cáo như vậy", ông Peskov trả lời giới báo chí khi được hỏi về thông tin đăng tải trên tờ báo Al Jaridacủa Kuwait.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Iran, tân lãnh đạo nước này đã bị thương trong các đợt không kích của liên quân Mỹ-Israel nhưng hiện tại sức khỏe được cho là ổn định.

Trước đó, CNN dẫn nguồn tin cho biết Tân Lãnh tụ Khamenei bị gãy xương bàn chân, bầm tím vùng mắt và có vết cắt nhẹ trên mặt. Dù chưa phủ nhận các thương tích này, phía Tehran khẳng định tình trạng sức khỏe của ông vẫn ổn định.

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Đại Hoàng

xung đột Trung Đông Donald Trump Israel Mỹ Nga Mojtaba Khamenei Donald Trump lãnh tụ Iran

