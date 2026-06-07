Việt Nam - Lào đặt mục tiêu thương mại 10 tỷ USD vào năm 2030

Hai Thủ tướng tái khẳng định ưu tiên hàng đầu dành cho việc củng cố và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, đồng thời đánh giá cao những bước tiến thực chất trong hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao; triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác và Hiệp định hợp tác song phương giai đoạn 2026-2030, đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào vào năm 2027.