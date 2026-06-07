Việt Nam - Lào đặt mục tiêu thương mại 10 tỷ USD vào năm 2030

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Chiều 7/6, sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã tiến hành hội đàm, trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chụp ảnh chung trước hội đàm.
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Hai Thủ tướng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, trao đổi các định hướng hợp tác trong giai đoạn tới.
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Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Lào đạt được trong hơn 40 năm đổi mới, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn đồng hành, hỗ trợ Lào thực hiện các mục tiêu phát triển chiến lược. Ông cũng bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, sự hỗ trợ quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào dành cho Việt Nam trong suốt chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
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Về phần mình, Thủ tướng Sonexay Siphandone bày tỏ vui mừng trở lại Hà Nội sau khi tái đắc cử, đồng thời cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Thủ tướng Lào đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam, đồng thời bày tỏ biết ơn trước sự hỗ trợ hiệu quả mà Việt Nam dành cho Lào, đặc biệt trong việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu thời gian qua.
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Hai Thủ tướng tái khẳng định ưu tiên hàng đầu dành cho việc củng cố và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, đồng thời đánh giá cao những bước tiến thực chất trong hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao; triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác và Hiệp định hợp tác song phương giai đoạn 2026-2030, đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào vào năm 2027.
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Về quốc phòng - an ninh, hai nước tăng cường phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, ma túy và khai thác tài nguyên trái phép, góp phần giữ vững ổn định, an ninh tại mỗi nước và khu vực biên giới. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng cảm ơn Lào đã hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Trong lĩnh vực kinh tế, hai bên thống nhất đẩy mạnh kết nối hạ tầng và liên kết kinh tế, ưu tiên các dự án chiến lược như cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn và đường sắt Vũng Áng - Viêng Chăn, hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD vào năm 2030.
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Hai nước cũng nhất trí mở rộng hợp tác về giáo dục, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp sạch, thương mại điện tử; thúc đẩy thành lập Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam và tăng cường giao lưu văn hóa, du lịch, thể thao. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, đồng thời tăng cường hợp tác ứng phó với các thách thức chung như biến đổi khí hậu, an ninh mạng, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước và tội phạm xuyên biên giới.
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Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chứng kiến lễ ký kết, trao đổi các văn kiện hợp tác song phương trong các lĩnh vực giao thông vận tải, giáo dục, tài chính, công tác dân tộc và tôn giáo. Trên nền tảng quan hệ song phương ngày càng phát triển tốt đẹp, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Sonexay Siphandone và việc tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước rà soát toàn diện việc triển khai các thỏa thuận đã đạt được, đồng thời xác định các định hướng hợp tác mới trong thời gian tới.
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Trước đó, chiều cùng ngày, Thủ tướng Sonexay Siphandone cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam và tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN.
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Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN.
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