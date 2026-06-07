Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7-9/6/2026. Chiều 7/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có mặt tại thảm đỏ để đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Tham dự lễ đón có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Cùng dự còn có các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.