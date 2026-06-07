Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

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Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7-9/6/2026. Chiều 7/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có mặt tại thảm đỏ để đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Tham dự lễ đón có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Cùng dự còn có các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Đông đảo thanh thiếu niên, thiếu nhi Thủ đô đã có mặt tại khu vực lễ đón, tay cầm quốc kỳ Việt Nam và Lào, nồng nhiệt chào mừng Thủ tướng Sonexay Siphandone cùng Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đại diện thiếu nhi Thủ đô đã trao tặng người đứng đầu Chính phủ Lào bó hoa tươi thắm, thể hiện tình cảm nồng hậu và sự gắn bó giữa nhân dân hai nước. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Trong tiếng nhạc chào mừng, hai Thủ tướng cùng bước lên bục danh dự tại sảnh chính Trụ sở Chính phủ. Sau nghi thức cử Quốc thiều Việt Nam và Lào, hai nhà lãnh đạo thực hiện nghi lễ chào quân kỳ, duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam và giới thiệu các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tham dự lễ đón. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Trên nền tảng quan hệ song phương ngày càng phát triển tốt đẹp, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Sonexay Siphandone và việc tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước rà soát toàn diện việc triển khai các thỏa thuận đã đạt được, đồng thời xác định các định hướng hợp tác mới trong thời gian tới. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Ngay sau lễ đón, hai Thủ tướng đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, trao đổi các định hướng hợp tác trong giai đoạn tới và chứng kiến lễ ký kết, trao đổi các văn kiện hợp tác song phương. Việc Thủ tướng Sonexay Siphandone tham dự hai trong ba kỳ Diễn đàn Tương lai ASEAN cũng cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của Lào đối với sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đồng thời khẳng định quyết tâm của hai nước trong việc thúc đẩy đối thoại chiến lược và đóng góp tích cực cho tương lai của ASEAN. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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